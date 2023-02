Od zmije na Nokiji do Angry Birdsa: Kako je Helsinki postao prijestolnica mobilne gejming industrije

Kad zamislite gradove rasadnike inovativne tehnologije, zasigurno vam neće odmah pasti na pamet Helsinki. No glavni grad Finske dom je nekolicini najuspješnijih proizvođača videoigara na svijetu

Manje je poznato to da je Helsinki lokacija velikih studija za razvoj videoigara poput proizvođača Clash of Clansa, Supercella. U Helsinkiju je prvi put zaigran i popularni Angry Birds, a usto je Netflix baš u ovom gradu odlučio postaviti prvi svoj studio za videoigre. Finsku prijestolnicu mnogi smatraju središtem mobilnog gejminga, industrije koja ukupno vrijedi 120 milijardi funti. No kako je Helsinki stekao tu reputaciju?

Kako većina tamošnjeg stanovništva nije baš raspolagala high-end računalima s najnovijom tehnologijom, tehnološka ograničenja potaknula su Fince da postanu kreativni. Tako se razvila tzv. demoscena, odnosno supkultura programera koji su razvijali svoje igre, glazbu i umjetničke prezentacije te gurali tehnologiju ondašnjeg vremena do granica. A onda je došla i Nokia, piše BBC.