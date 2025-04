Povratak mobilnog superhita: Zaigrali smo Crashlands 2

Crashlands 2, očekivano, ima poboljšanu grafiku i ambiciozniju priču, no pitanje je hoće li ono što donosi biti dovoljno da dosegne standarde današnjeg tržišta mobilnih igara.

Uz sva iskustva koja imamo na današnjim mobilnim telefonima, svijet gejminga na smartfonima se izmijenio. Premijske igre koje se kupuju samo jednom i bez dodatnih mikrotransakcija iznimno su rijedak prizor, a premijski naslovi specifično izrađeni za mobilne platforme nalaze se u stadiju izumiranja. Zasjenile su ih igre kao što su PUBG, Call of Duty i Fortnite, sve one koje više rade kao usluga nego kao konačni proizvod - beskonačni usisavači novca koje možete početi igrati 'besplatno', no nakon nekog vremena zbog silnih sezonskih propusta, skinova i svih ostalih bedastoća postanu skuplji od premijskih igara koje biste pokrenuli na PC-ju.

Šamar nostalgije