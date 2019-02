Od skromnih početaka do ambicioznog širenja i pranja od skandala: Što od Facebooka sada možemo očekivati?

Iako joj već godinama proriču propast i u zadnje je vrijeme zbog skandala stalno u krizi, najveća društvena mreža svijeta i dalje se drži u sedlu. Ipak, slijede joj godine u kojima će se morati suočiti s velikim izazovima

Već do jeseni 2005. godine 85 posto američke studentarije koristilo je Thefacebook, a njih 60 posto posjećivalo ga je svakodnevno. Zanimljivo, u to je vrijeme Zuckerberga trebalo uvjeravati kako je dobra ideja posjetiteljima omogućiti dodavanje vlastitih fotografija. Danas ih se dodaje oko 200 milijuna dnevno.

U to vrijeme je došlo do zaokreta u načinu korištenja društvene mreže u usponu. Korisnici su se sve više počeli okretati usavršavanju vlastitih profila kako bi se učinili privlačnijim i stekli što više novih prijatelja. Facebook je počeo utjecati na naše živote i odluke koje donosimo.

Tijekom 2007. Yahoo je Zuckerbergu ponudio milijardu američkih dolara za njegov projekt. Mark je navodno bio spreman prihvatiti, ali je odustao nakon što je tadašnji šef Yahooa Terry Semel smanjio iznos na 850 milijuna dolara. To je, pokazalo se, bila loša procjena - Zuckerberg je prema procjenama sad 'težak' oko 55 milijardi dolara, Facebook je u zadnjem kvartalu 2018. zabilježio rekordnih 16,6 milijardi dolara prihoda i 6,88 milijardi dolara profita, a Yahoo je gurnut na marginu.

S druge strane, Microsoft je u to vrijeme kupio udio u Facebooku od 1,6 posto za 240 milijuna dolara. Čak je i pokojni suosnivač i šef Applea Steve Jobs svom biografu Walteru Isaacsonu priznao kako se divi Zuckerbergu zbog toga što nije prodao tvrtku Yahoou.

Zuckerbergove kolege s Harvarda Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss i Divya Narendra tužili su ga zbog krađe ideje. Naime, trebao im je pomoći u razvoju društvene mreže HarvardConnection. Parnica je okončana nagodbom 2008. godine, a cijela je zavrzlama ovjekovječena u filmu The Social Network. Usput, te je godine u tvrtku došla glavna operativka Sheryl Sandberg.

S 2009. godinom stiglo je i dugme Like. Isprva se, ako niste znali, trebalo zvati - Awesome. Iako korisnici to nikad nisu prestali tražiti, Zuckerberg i društvo uporno se opiru uvođenju dugmeta Dislike. No, Like je 2016. godine proširen s još pet emotikona.