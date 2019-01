Objavljeno i kada će Facebook ujediniti svoje platforme za poruke

Jedan od glavnih razloga zbog kojih Facebook već nije izbacio svoj najavljeni sustav za spajanje poruka u WhatsAppu, Messengeru i Instagramu je složenost same operacije

Facebook navodno radi na spajanju slanja poruka unutar Messengera WhatsAppa i Instagrama, no nije siguran kada bi cijelu stvar mogao uopće dovršiti. Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg komentirao je da 'kad god mi završili projekt, čisto sumnjam da će to biti prije 2020.'

Dok sam Zuckerberg nije pričao previše o detaljima, objasnio je zašto želi da Facebook to učini. Prema izvješću New York Timesa, jedan od glavnih razloga je enkripcija kojom Facebook želi osigurati sve poruke na svojim platformama. 'Mislim da je to smijer kojim se moramo kretati' zaključio je.

Zuckerberg je također naveo nekoliko potencijalnih razloga zbog kojih bi korisnici željeli kombiniranu uslugu, naglasivši slučajeve kada korisnik želi kupovati putem Facebooka, ali o tome želi pričati na WhatsAppu. Također je zamislio Messenger kao svojevrstni iMessage sa većom funkcionalnošću i višom razinom zaštite.