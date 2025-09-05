BIZARAN SLUČAJ

Mark Zuckerberg tuži Facebook jer mu stalno blokiraju korisnički račun

Miroslav Wranka

05.09.2025 u 08:58

Ilustracija / Mark Zuckerberg
Ilustracija / Mark Zuckerberg Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

U tužbi odvjetnika iz američke savezne države Indiane navedeno je kako se on bavi pravom već 38 godina, još od vremena kad je sada jedan od najbogatijih ljudi na svijetu bio dijete

Američki odvjetnik s istim imenom kao suosnivač Facebooka tuži tu društvenu mrežu, tvrdeći kako mu stalno suspendira račun uz optužbu kako se 'lažno predstavlja kao slavna osoba'.

Mark S. Zuckerberg kaže kako mu je račun blokiran pet puta u posljednjih osam godina, što ga je koštalo tisuće američkih dolara zbog izgubljenih poslova.

vezane vijesti

U tužbi odvjetnika iz američke savezne države Indiane navedeno je kako se on bavi pravom već 38 godina, još od vremena kad je Mark E. Zuckerberg, sada jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, bio dijete. Zuckerberg tvrdi kako je Meta prekršila ugovor jer je platio 11.000 dolara za oglašavanje koje je nepropisno uklonjeno.

Tvrtka Meta Platforms je priopćila kako je ponovno aktivirala odvjetnikov račun nakon što je greškom deaktiviran i poduzima korake kako bi spriječila ponavljanje pogreške. Dodali su kako cijene Zuckerbergovo strpljenje. E-poruke s Facebooka koje je Zuckerberg podijelio s lokalnim medijima ukazuju na to kako ga je tvrtka optužila da ne koristi svoje pravo ime.

Rekao je kako je predao svoju osobnu iskaznicu s fotografijom, kreditne kartice i više slika svog lica kako bi dokazao svoj identitet. Njegov korisnički račun je zatvoren u svibnju i vraćen je tek nakon što je podnio tužbu. Zuckerberg, specijaliziran za stečajno pravo, pokrenuo je web stranicu za praćenje zabuna oko svog imena, uključujući i situaciju kada ga je država Washington nenamjerno tužila zbog zlouporabe, piše BBC.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IMA LI ta TVRDNJA TEMELJA?

IMA LI ta TVRDNJA TEMELJA?

Xi i Putin o zanimljivoj temi: Može li presađivanje organa doista odgoditi starost unedogled?
NOVA MANTRA

NOVA MANTRA

Trumpov 'fake news' polako odlazi u zaborav: Političari imaju novi 'izgovor' za skandale
POGREŠNO IZDANI CERTIFIKATI

POGREŠNO IZDANI CERTIFIKATI

Fina se našla u ozbiljnom sigurnosnom skandalu. Pojasnili su nam kako je došlo do propusta

najpopularnije

Još vijesti