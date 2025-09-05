Mark Zuckerberg tuži Facebook jer mu stalno blokiraju korisnički račun

Mark S. Zuckerberg kaže kako mu je račun blokiran pet puta u posljednjih osam godina , što ga je koštalo tisuće američkih dolara zbog izgubljenih poslova.

Američki odvjetnik s istim imenom kao suosnivač Facebooka tuži tu društvenu mrežu, tvrdeći kako mu stalno suspendira račun uz optužbu kako se 'lažno predstavlja kao slavna osoba'.

U tužbi odvjetnika iz američke savezne države Indiane navedeno je kako se on bavi pravom već 38 godina, još od vremena kad je Mark E. Zuckerberg, sada jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, bio dijete. Zuckerberg tvrdi kako je Meta prekršila ugovor jer je platio 11.000 dolara za oglašavanje koje je nepropisno uklonjeno.

Tvrtka Meta Platforms je priopćila kako je ponovno aktivirala odvjetnikov račun nakon što je greškom deaktiviran i poduzima korake kako bi spriječila ponavljanje pogreške. Dodali su kako cijene Zuckerbergovo strpljenje. E-poruke s Facebooka koje je Zuckerberg podijelio s lokalnim medijima ukazuju na to kako ga je tvrtka optužila da ne koristi svoje pravo ime.

Rekao je kako je predao svoju osobnu iskaznicu s fotografijom, kreditne kartice i više slika svog lica kako bi dokazao svoj identitet. Njegov korisnički račun je zatvoren u svibnju i vraćen je tek nakon što je podnio tužbu. Zuckerberg, specijaliziran za stečajno pravo, pokrenuo je web stranicu za praćenje zabuna oko svog imena, uključujući i situaciju kada ga je država Washington nenamjerno tužila zbog zlouporabe, piše BBC.