Obratite pažnju: Ovo su tri najčešće prevare na WhatsAppu

Od lažnih poveznica do WhatsApp Golda, ovo su najčešće prijevare kojima hakeri putem WhatsAppa nastoje provaliti u vaš smartfon

Ukoliko slučajno pošaljete šesteroznamenkasti kod prevarantu, on može kontaktirati sve vaše prijatelje, obitelj i kontakte i praviti se kao da to radite vi. Prevaranti će također moći pristupiti svim grupnim razgovorima gdje mogu provjeriti vaše privatne informacije te konačno - pokušati navući druge žrtve na isti način kako je to učinio vama. Možda će čak od vaših kontakata tražiti novac, glumeći da je u financijskom škripcu.

WhatsApp Gold

WhatsApp Gold je pozanta muljaža koja korisnike nastoji navući na preuzimanje 'specijalne' verzije WhatsAppa koju koriste slavni te koja u sebi ima hrpu specijalnih značajki. Ova prevara se prvi put pojavila 2016. te se svako malo vraća na scenu - zadnji put je viđena tijekom 2020.

Uz koronavirus koji je hrpu ljudi navukao da više koriste WhatsApp, ovakve stvari su očekivane, no kao i kod gore spomenutog slučaja, najbolje što možete napraviti je izbrisati poruku. Prema onima koji su primili poruku, sve počinje sa porukom u kojoj se reklamira specijalna verzija WhatsAppa.

U njoj se nalazi poveznica za WhatsApp Gold koja će vas odvesti na košnicu malwarea i rezultirati blokiranim uređajem ili krađom osobnih informacija. Korisnici društvenih mreža sjećaju se da se WhatsApp Gold pojavio u videu ‘Dance of the Pope’ u kojem korisnike nastoji nagovoriti da pritisnu na poveznicu. Razlog zbog kojeg ljudi nasjedaju na ovaj trik je nerazumijevanje softverskih nadogradnji. WhatsApp cijelo vrijeme poboljšava svoju aplikaciju, no kompanija je također vrlo jasna oko vremena kada to radi, što znači da biste, da postoji, o WhatsApp Goldu od WhatsAppa čuli puno prije nego što bi vam u kaslić stigla poveznica za njegovu instalaciju.

Kao zlatno pravilo spomenimo da se sve nadogradnje za WhatsApp vrše putem službenog dućana, odnosno Play Storea ili App Storea. Sve ostalo je, bez izuzetka, pokušaj prijevare.

Vaučeri iz supermarketa

Prevaranti, zavisno o regiji, vrlo često vole slati poruke s lažnim vaučerima u sklopu kojih se klikom na poveznicu osigurava neki popust ili se ostvaruje pravo na vrijedni poklon bon.

Stvar je u tome što takve situacije jednostavno ne postoje - supermarketi ne dijele vaučere nasumičnim osobama, pogotovo putem poruka na WhatsAppu. Poruke s vaučerima su također pune pravopisnih grešaka i čudnih poveznica, pa vodite računa da na njih ne nasjednete.

Kako se zaštititi?

Odgovor na ovo pitanje je jednostavan: ne dajte nikom sigurnosne šifre, lozinke ili PIN - čak ni članovima obitelji. Također pazite na poruke koje od vas traže novac. Nazovite prijatelja i provjerite je li zbilja zadužen. Za kraj, osigurajte se prijavom u dva stupnja.