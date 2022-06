Obratite pažnju: Ovo su stvari koje najviše utječu na dugotrajnost baterije vašeg smartfona

Pobrojali smo najčešće razloge zbog kojih baterija vašeg omiljenog Androida radi toliko dugo (ili kratko)

Do danas ste vrlo vjerojatno naišli na hrpu članaka koji govore o načinima na koje što manje trošiti bateriju. Riječ je o vrlo popularnoj temi zato što se nikome ne da spajati telefon na punjač nekoliko puta dnevno. Većina članaka o očuvanju baterije pruža savjete o tome kako produljiti radni vijek uređaja. U ovom ćemo članku pobrojati faktore koji izravno utječu na kraći radni vijek vašeg omiljenog smartfona. Veličina baterije Najočitiji uzrok kratkog ili dugog trajanja baterije je, ni na čije iznenađenje, veličina baterije. Različiti smartfoni dolaze s različitom veličinom baterije koja diktira koliko će raditi prije nego što dođu do 'nule'. Baterije se u pravilu mjere u miliampersatima (mAh), s time da čim više mAh ima u smartfonu, on može (teoretski) dulje raditi. Na to napominjemo, utječu brojni drugi faktori. Na jednoj strani spektra imamo smartfone poput Galaxyja S22 Ultra i Moto G Powera, a koji pod poklopcem imaju masivne baterije od 5000 mAh, dok neki drugi dolaze s manjom baterijom poput one od 3590 mAh u Galaxyju S22. Načelno gledano, telefoni s većim baterijama obično traju dulje. Ekran Ekrani utječu na baterije na četiri načina. Prvi je veličina, a veća površina zaslona znači da je potrebno više struje za njegov rad. Telefoni s velikim ekranima obično trebaju veće baterije. Drugi je rezolucija. Razlike između dva ekrana iste dijagonale su male, ali mjerljive. Android Authority piše da ekran sa 1440p ima 77 posto više piksela od 1080p ekrana iste veličine te traži više procesorske snage i baterije da tim pikselima iscrta sliku. Neki uređaji mogu raditi na 1080p makar imaju panel od 1440p samo da bi uštedjeli na bateriji. Treći je svjetlina. Čim je ekran svjetliji, treba mu više struje. Razlika je manja kad povećate svjetlinu s 40 na 50 posto - prava se razlika vidi kad s 20 posto povećate na 80 posto. Konačno, tu je i četvrti krivac - brzina osvježenja ekrana. Ona prikazuje koliko se puta ekran osvježi svake sekunde te se mjeri u hercima, odnosno Hz. Noviji smartfoni dolaze s ekranima od 90 Hz ili 120 Hz te se osvježavaju 50 do 100 posto brže od običnih ekrana sa 60 Hz, što traži više procesorske snage i više baterije. Moderni telefoni također dolaze s adaptivnim brzinama osvježenja koje pomažu pri smanjenju potrošnje, no i dalje troše više od 'starih' ekrana od 60 Hz. Prikazi, ukratko, troše više baterije od svih ostalih komponenti zato što predstavljaju glavni način interakcije s uređajem, što također objašnjava zašto tako puno savjeta za očuvanje baterije ima veze s mijenjanjem postavki prikaza. Spuštanjem svjetline za nekoliko stupnjeva nećete, doduše, postići skoro ništa, a rezolucija igra neku ulogu samo ako imate hrpu stvari na ekranu odjednom. Konačno, dobro bi bilo naglasiti i to da korištenje noćnog načina rada na AMOLED ekranima ne štedi toliko bateriju koliko neki tvrde.

Stvari na koje se spajate Konekcije jako utječu na bateriju, a uključuju signal kojim se spajate na mobilnu mrežu, Bluetooth, Wi-Fi i lokacijske usluge. Veze troše bateriju na nekoliko načina. Ako uključite sve ove konekcije i ne koristite ih, one nepotrebno povećavaju potrošnju baterije. Hardverske i softverske optimizacije uspješno su smanjile ovu potrošnju te ona danas predstavlja vrlo mali problem, no i dalje utječe na bateriju... samo ne kao prije nekoliko godina. Druga stvar koja može brzo 'posisati' bateriju slaba je mobilna veza. Vaš uređaj stalno provjerava snagu signala te je, ako je slaba, češće provjerava i to dodatno troši bateriju. Ovo se više događa u nekim vrstama zgrada ili na područjima sa slabim signalom, no ako radite ili živite na mjestima koja imaju slab signal, vaš telefon će se jednostavno brže prazniti. Ukratko, svaki put kad se vaš uređaj odluči spojiti na nešto - to vas košta baterije. Konačno, korištenje svih ovih veza dodatno troši bateriju. Ako se spojite na internet i provedete pet minuta preuzimajući veliku datoteku, vaš će telefon pet minuta aktivno koristiti hardver za spajanje na mrežu. Ista stvar vrijedi za glasovne pozive. Jako puno ljudi predlaže korištenje načina rada za zrakoplove, no problem je to što on ne smanjuje puno potrošnju te obično više smeta nego što pomaže. Predlažemo da, ako želite uštediti, na poslu ili kod kuće spojite telefon na Wi-Fi. Nadalje, Google Play Store, Google Photos, Amazon Photos i ostale aplikacije imaju postavke koje za sigurnosno kopiranje čekaju da se spojite na punjač. Iskoristite ih.

Čipset Najveći krivac za povećanu potrošnju baterije vašeg Androida je, pored zaslona, procesor zato što pokreće cijeli telefon. Postoje brojni načini na koje čipset može utjecati na bateriju, što dvostruko vrijedi ako korisnik 'rutanjem' uređaja softverski ubrza procesor. Tim rečeno, velik broj telefona iz kutije nudi mogućnost 'pojačanja performansi', što negativno utječe na bateriju. Ako spadate među 'normalne' korisnike, prvo što ćete htjeti provjeriti je generacija procesora. Svake godine dobivamo manje, brže i energetski učinkovitije čipove - Snapdragon 855 bio je brži i učinkovitiji od Snapdragona 845, a najnoviji Snapdragon 8 Gen 1 radi bolje od svojeg prethodnika. Ista priča vrijedi za Huaweijeve čipove Kirin i Samsungove Exynose. Riječ je o dosta složenoj temi koja se da pojednostaviti rezonom da noviji čipseti mogu raditi sve što i stari, samo brže, uz manju potrošnju i uz manje emitirane topline - faktorima koji izravno utječu na trajanje baterije. Tu je isto priča o modelu čipseta - Pixel 3a XL imao je Snapdragon 670, slabiji procesor modificiran kako bi štedio bateriju. Na drugoj strani spektra imamo Snapdragon 855 Plus, brži i jači od 855, stoga troši više struje. Nadograđene verzije čipseta često zauzmu drugo mjesto u priči o novim smartfonima zato što puno ljudi gleda samo snagu i performanse umjesto energetsku učinkovitost, veličinu te emisije topline.