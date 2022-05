Android 13, Google Wallet, drugačija pretraga... Pogledajte što je sve Google najavio

Tehnološki div je na ovogodišnjem I/O-u pored neočekivanog broja novih uređaja predstavio i značajke koje ćemo susresti na smartfonima i računalima

Google je odlučio vratiti Google Wallet u život uz osvježenu aplikaciju koja će postati Androidovim glavnim spremnikom za digitalne valute. Wallet će biti vezan uz vaš uređaj i u sebi držati sve kreditne kartice, covid potvrde i digitalne ulaznice. Ako ste se zapitali koja je točno razlika između ovog i Google Payja, niste daleko od istine. Ovo je Google Pay, samo s podrškom za digitalnu dokumentaciju. Kako će se uvođenje Walleta reflektirati na Pay i hoće li se Pay pretvoriti u Wallet saznat ćemo uskoro. Google dosta često ubija vlastite usluge, što znači da nas takav potez ne bi previše iznenadio, piše The Next Web .

Nova značajka Virtual Cards nastojat će štititi vašu kreditnu karticu dok kupujete. Kad ispunite informacije o kreditnoj kartci, Virtual Cards će generirati nasumični broj kartice i zaštititi vas od ručnog unošenja osjetljivih osobnih informacija.

Google Multisearch

Google je prošlog mjeseca izbacio značajku Multisearch koja omogućava kombiniranje elemenata u jednoj pretrazi - poput korištenja fotografija i teksta u isto vrijeme. Multisearch će uskoro dobiti još jedan dodatak pod imenom Multisearch Near Me (blizu mene) koji će u jednadžbu moći ubaciti i vašu lokaciju. Višestruka pretraga će vam tako pomoći pronaći lokalne restorane ili dućane temeljeno na vašim fotografijama i tekstualnom upitu. 'Multisearch blizu mene' bit će dostupan globalno, no trenutno radi samo na Engleskom jeziku.

Imerzivne Mape

Nadolazeća značajka za Google Maps je nešto što kompanija zove Immersive View. Riječ je o nekoj vrsti modificiranog Street Veiwa koji omogućava promatranje prostora u 3D-u. Tehnologija može simulirati cijele gradove, uključujući unutrašnjost ureda ili restorana. Snimke i modeli su temeljeni na korisničkim fotografijama koje nadopunjuje algoritam. Google kaže da značajka radi na svim smartfonima te da u 'izabranim gradovima' izlazi prije kraja ove godine.

Umjetna inteligencija posvuda

Google gradi novu verziju za sumiranje koju će ugraditi u svoje usluge poput Google Docsa i Google Meeta. Tako će dugi dokumenti stići sa sažetkom na vrhu kojeg će generirati Googleov algoritam. Kompanija također izbacuje program za razgovor LaMDA 2 koji može pomoći sa raznim temama uključujući odlučivanju što biste mogli posaditi u vrtu.

Više jezika u Translateu