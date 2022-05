[FOTO] Štedljiv Android za ljubitelje velikih zaslona: Isprobali smo Honor X8

Najnoviji Honor X8 dizajniran je tako da privuče skupinu korisnika kojima su najvažnije stvari na smartfonu zaslon, baterija i niska cijena

Ekran i baterija

IPS ekran od 6,7 inča dolazi s brzinom osvježenja do 90 Hz te osvjetljenjem koje, premda neće pomoći ako u ekran gledate pod podnevnim suncem, omogućava solidno iskustvo gledanja u većini uvjeta. Dobre vijesti ne prestaju samo na ekranu - uređaj također dolazi s baterijom od 4000 mAh koja podržava brzo punjenje do 22,5 W (punjač uključen). Zahvaljujući nezahtjevnom procesoru Qualcomm Snapdragon 680, potrošnja je manja nego kod 5G smartfona te, uz umjeren tempo korištenja, dozvoljava oko dva dana rada prije odlaska do punjača.

Mjesto na kojem štedljiv procesor dolazi na naplatu su performanse koje, unatoč Memory Boosteru, u velikom broju slučajeva jednostavno podbacuju. Telefon nije napravljen za zahtjevni gejming niti grandiozni multitasking. Tijekom korištenja društvenih mreža tako smo nailazili na trzanje, a uređaj je automatski gasio pozadinske aplikacije svaki put kad bismo igrali igre ili pokretali iole zahtjevniji softver.

Kamere

Što se kamera tiče, njihove su se performanse tijekom dnevnog rada pokazale zadovoljavajućima. Dok je za selfije odgovoran širokokutni objektiv od 16 MP, stražnji paket kamera čine glavni širokokutni objektiv od 64 MP te odrađuje većinu posla, a pridruženi su mu ultraširokokutni objektiv od 5 MP, makroobjektiv od 2 MP i dubinski objektiv od 2 MP. Zbog ograničenog procesora obrada fotografija u svemu osim idealnog osvjetljenja traje po nekoliko sekundi, a noćne fotografije uglavnom ispadaju zamućeno i isprano.