Iz OpenAI-ja odlazi sve više vodećih ljudi, među njima i tehnička direktorica: Tko je Mira Murati

Bogata karijera i prije OpenAI-ja

Rođena 16. prosinca 1988. godine i rodom iz albanskog grada Vlore, Murati je sa 16 godina osvojila stipendiju i pohađala Pearson United World College of the Pacific u Kanadi. Potom je nastavila obrazovanje u Sjedinjenim Državama te je stekla dvije diplome – Bachelor of Arts (AB) iz matematike na Colby Collegeu te diplomu inženjerke na Thayer School of Engineering pri Dartmouth Collegeu.

Nastavila je školovanje i završila magistarski studij iz računalnih znanosti na prestižnom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Prije nego što se pridružila OpenAI-ju, Murati je radila u Tesli te je vodila važne projekte i upravljala programom Model X. Nakon toga preuzela je ulogu potpredsjednice za proizvode i inženjering u Leap Motionu, gdje je radila na tehnologiji proširene stvarnosti.

Tijekom svog mandata u OpenAI-ju, vodila je razvoj proizvoda, uključujući model GPT-4, koji je donio inovativne značajke poput realističnih glasovnih razgovora i drugih naprednih funkcija te brže, prirodnije interakcije, sposobnost razumijevanja i analize slika, uz podršku za 50 jezika.

U studenom 2023., nakon kratkotrajne krize u OpenAI-ju, preuzela je poziciju privremene izvršne direktorice, ali se ubrzo vratila na mjesto CTO-a. Murati je kontinuirano upozoravala na opasnosti dezinformacija te važnost sigurnog uvođenja AI tehnologija u javnost. Njezin tim implementirao je zaštitne mjere kako bi smanjili rizike i osigurali da AI ostane koristan alat za društvo.