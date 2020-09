Novi Serious Sam i još svašta nešto: Kišni vikend uz ovih deset igara neće biti dosadan

Pobrojali smo deset naslova uz koje ćete se definitivno zabaviti ovog vikenda, uključujući novi Serious Sam 4, Hades, Spelunky 2 i Ghost of Tsushima

S obzirom na to da meteorolozi najavljuju kišni vikend, sabrali smo kolekciju izvrsnih igara koje bi, ovisno o vašem ukusu, mogle poslužiti kao dosta dobar izvor zabave. Na listu smo stavili nekoliko pucačkih igara, ponešto akcije, avanture, znanstvene fantastike, pa čak i igru s kockicama.

Ghost of Tsushima je akcijska avantura smještena u feudalni Japan u 14. stoljeću. Kao jedan od posljednjih branitelja otoka Tsushima, vaš lik se baca u koštac s mongolskim napadačima i u jednom trenutku odluči koristiti vještine koje je do tada smatrao nečasnima – šuljanje i sabotažu. Riječ je o najljepšoj igri na PlayStationu 4, skoro jednako lijepoj koliko i zabavnoj.

Platformski roguelite Spelunky 2 mokri je san za sve ljubitelje metodičkog istraživanja i platformskih slagalica. Ova izuzetno teška igra stavlja vas u ulogu avanturista čiji je zadatak prodrijeti što dublje u drevni hram i pritom sakupiti što više zlata. Možda zvuči jednostavno, no vjerujte nam – radi se o naslovu što će oduševiti gejmere koji traže izazov.

Among Us



Among Us jedan je od najpoznatijih naslova na Twitchu. Riječ je o digitalnoj društvenoj igri u kojoj trupa od nekoliko astronauta pokušava otkriti koji je od njih zločesti vanzemaljac koji ih sve želi pobiti. Rješavanje kvarova i spašavanje broda od propasti samo su djelić pravog izazova - uvjeravanja drugih članova posade da vi niste negativac.

Najnoviji nastavak Serious Sama eksplozivan je i masivan, donosi tonu oružja i nekoliko vrlo ugodnih iznenađenja. Croteamova igra je, premda trenutno krcata bugovima, i dalje neopisivo zabavna. Ako želite još Serious Sama (hrpu blesavog humora, tonu negativaca i eksplozivnu zabavu za jednog do četiri igrača), ne tražite dalje.

No Man’s Sky