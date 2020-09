Koronavirus mutira, a iako ga je lakše dobiti - nije smrtonosniji, pokazuje nova američka studija

Stručnjaci sugeriraju kako bi virus mogao nastaviti mutirati i nakon otkrića i primjene cjepiva, koje će se morati prilagođavati

Pokazala je to američka studija provedena na 5000 genetskih sekvenci virusa, piše The Guardian .

'Sve su to zapreke u širenju virusa, no kako on mutira, tako postaje i 'pametniji' u njihovu zaobilaženju', ističe stručnjak te dodaje kako bi to moglo značiti da bi virus mogao nastaviti mutirati i nakon otkrića cjepiva koje će se onda morati prilagođavati svake godine.

Podsjetimo, broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio je 32 milijuna, a s brojem slučajeva prednjače SAD, Indija i Brazil.

U Europi Francuska i Velika Britanija u četvrtak su zabilježile najviši broj zaraženih od koronavirusa od početka epidemije, dok je Češka imala najviši broj umrlih u posljednja 24 sata. Francuske zdravstene vlasti u četvrtak su izvijestile o 16.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je znatno više od prijašnjeg dnevnog rekorda s 13,4 tisuće zaraženih

U Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 15.572 slučaja te 14.111 oporavljenih.