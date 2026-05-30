S Pantovčaka stigao komentar antiinflacijskih mjera: 'Ako to pomogne, pojest ću diplomu'

Savjetnik za gospodarstvo predsjednika Zorana Milanovića ustvrdio je kako je Vladin paket antiinflacijskih mjera zapravo akcija spašavanja proračuna te se zapitao kako će povećani nameti paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima dovesti do snižavanja cijena njihovih usluga

Dok guverner HNB-a na odlasku Boris Vujčić uvjerava kako ekonomski pokazatelji govore o blagom ubrzanju rasta gospodarstva te smanjenju inflacije u drugom kvartalu, Velibor Mačkić, savjetnik za gospodarstvo predsjednika Republike Zorana Milanovića, s Pantovčaka je stigao na 32. Dubrovačku ekonomsku konferenciju te bio dosta kritičan prema antiinflacijskom paketu mjera kojeg je Vlada donijela ovoga tjedna. 'To nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Jedino što ostaje nejasno – koju to točno razinu deficita Vlada planira, to je ono što nam nisu rekli. Ovo s antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze', rekao je Mačkić. Poznato je samo da Vlada kroz preraspodjele u resorima te snižavanje administrativnih cijena koje određuju državne institucije i tvrtke planira uštedjeti 1,4 posto BDP-a.

Panika i upravljanje dojmom Kako drugih informacija o efektima i utjecajima cijelog paketa nema, Mačkić smatra da se radi o 'kombinaciji panike i dobrog starog upravljanja dojmom'. Naime, drži da je cilj cijelog paketa stabilizirati proračun, kako je rečeno na Vladi, da proračunski deficit ostane ispod tri posto. 'No, što to znači? Čovjek navikne da svaka komunikacija ide preko powerpoint prezentacije. Koliko radim ovaj posao, nisam doživio nikakvu evaluaciju nijedne mjere, od onih mitskih cjelovitih strukturnih reformi, do ovog ovdje', zapitao se Mačkić. Postavio je i pitanje što se događa s porezima? Naime, Vlada je u paketu predvidjela uvođenje poreza na marže ekstra bruto dobiti velikim i srednjim kompanijama, ali i veće oporezivanje paušalnih obrtnika i iznajmljivača.