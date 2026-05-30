S Pantovčaka stigao komentar antiinflacijskih mjera: 'Ako to pomogne, pojest ću diplomu'

Savjetnik za gospodarstvo predsjednika Zorana Milanovića ustvrdio je kako je Vladin paket antiinflacijskih mjera zapravo akcija spašavanja proračuna te se zapitao kako će povećani nameti paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima dovesti do snižavanja cijena njihovih usluga
Dok guverner HNB-a na odlasku Boris Vujčić uvjerava kako ekonomski pokazatelji govore o blagom ubrzanju rasta gospodarstva te smanjenju inflacije u drugom kvartalu, Velibor Mačkić, savjetnik za gospodarstvo predsjednika Republike Zorana Milanovića, s Pantovčaka je stigao na 32. Dubrovačku ekonomsku konferenciju te bio dosta kritičan prema antiinflacijskom paketu mjera kojeg je Vlada donijela ovoga tjedna.
'To nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Jedino što ostaje nejasno – koju to točno razinu deficita Vlada planira, to je ono što nam nisu rekli. Ovo s antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze', rekao je Mačkić.
Poznato je samo da Vlada kroz preraspodjele u resorima te snižavanje administrativnih cijena koje određuju državne institucije i tvrtke planira uštedjeti 1,4 posto BDP-a.
Panika i upravljanje dojmom
Kako drugih informacija o efektima i utjecajima cijelog paketa nema, Mačkić smatra da se radi o 'kombinaciji panike i dobrog starog upravljanja dojmom'. Naime, drži da je cilj cijelog paketa stabilizirati proračun, kako je rečeno na Vladi, da proračunski deficit ostane ispod tri posto.
'No, što to znači? Čovjek navikne da svaka komunikacija ide preko powerpoint prezentacije. Koliko radim ovaj posao, nisam doživio nikakvu evaluaciju nijedne mjere, od onih mitskih cjelovitih strukturnih reformi, do ovog ovdje', zapitao se Mačkić.
Postavio je i pitanje što se događa s porezima? Naime, Vlada je u paketu predvidjela uvođenje poreza na marže ekstra bruto dobiti velikim i srednjim kompanijama, ali i veće oporezivanje paušalnih obrtnika i iznajmljivača.
Hrvatska u biranom društvu
On, naime, smatra da će novi nameti navesti dio obrtnika na poskupljenje usluga. Poglavito je mislio na iznajmljivače apartmana, kojima se bliži udarni dio turističke sezone.
"Svaki student prve godine ekonomije zna što je Lucasova kritika. Vlada promijeni mjere, pa se ljudi počnu drugačije ponašati. Nije valjda da će to prevaliti u više cijene? Nije valjda da će to napraviti u ekonomiji u kojoj to tržište uopće ne funkcionira. Ako će to smanjiti inflaciju, ja ću pojesti svoju diplomu jer to je doslovno tragikomično', rekao je Mačkić.
Istaknuo je da je lani ideja bila sniziti cijenu turističkog najma povećanjem poreza. Podsjetio je da ulazimo u osjetljivo razdoblje za domaće gospodarstvo, jer turizam neizravno, kroz druge usluge, čini 23 posto našeg BDP-a.
Uz to, turistička se ponuda mahom oslanja upravo na privatne iznajmljivače, zbog čega i bilježimo jednu od najnižih potrošnji po glavi turista. Kako to Vlada nije uzela u obzir, Mačkić smatra da će se povećanje nameta preliti u povećanje cijena.
'Tendencije pokazuju da će inflacija polako usporavati, ali hajdemo vidjeti koliko će ovo naše igranje koje nije usmjereno na snižavanje inflacije i može izazvati kontraefekt, to je ta tragikomičnost', istaknuo je Mačkić zaključivši da je Hrvatska među pet zemalja s najvećim udjelm turizma u BDP-u, uz Fidži, Makao, Arubu i Bahame.