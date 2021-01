Novi Galaxy S21, slušalice, pametni privjesak: Ovo je sve što znamo o eventu Galaxy Unpacked 2021

Korejski proizvođač će u sklopu eventa Galaxy Unpacked 2021 premijerno predstaviti najnovije uređaje iz svojeg brzorastućeg portfelja. Evo što sve insajderi prognoziraju za veliki događaj ovog četvrtka

Sljedeći Samsungov Unpacked zakazan je za ovaj četvrtak 14. siječnja u 16 sati, a mi (zahvaljujući hrpi, doduše, neslužbenih informacija) imamo jako dobru ideju što ćemo vidjeti.

Što god Samsung skrivao iza zavjese, jedna stvar je stopostotno sigurna: ovog ćemo tjedna vidjeti novi Galaxy S21, S21 Plus i S21 Ultra. S21 Ultra će navodno imati najbolje specifikacije te će biti prvi S-model koji će podržavati S-pen, olovku koja je do sad bila ekskluzivna za seriju Note. S21 i S21 Plus imat će slične specifikacije i malo drugačiju veličinu.

Tu je, naravno, i novi set bežičnih slušalica, Galaxy Buds Pro, kao i privjesak koji prati lokaciju ključeva pod imenom Galaxy SmartTag. Sve ove glasine internetom haraju od nedavno te se spominju u procurenoj reklami za prednarudžbu S21 Ultra. Kao i svake godine do sad, velike su šanse da će nas Samsung iznenaditi s nekoliko stvari za koje internet još ne zna. Podsjetimo se najpopularnijih glasina vezanih uz Galaxy Unpacked.