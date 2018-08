Novi Android Pie je konačno stigao, ali ne za svakoga

Android Pie konačno stiže na mobilne platforme, no tvorci tvrde da će ključne značajke postati dostupne krajem godine, odnosno tijekom jeseni

Google je službeno potvrdio: najnoviji operativni sustav Google P (odnosno Pie) od danas je dostupan za sve Pixel telefone. Novi Googleov mobilni OS donosi niz već najavljenih značajki poput panela koji vam objašnjava koliko vremena provodite uz svoj uređaj, novi navigacijski sustav pokretan pokretom prsta te niz nadogradnji korisničkog sučelja koje koriste blagodati umjetne inteligencije, izvještava The Verge .

Sva obećanja koja je Google nabrojao tijekom ovogodišnjeg Google I/O-a neće stići s prvom verzijom novog OS-a. Značajke koje nisu stigle su one vezane uz digitalno zdravlje (Digital Wellbeing) koje uključuju indikator korištenja, vrijeme provedeno u aplikacijama i 'wind down' mod rada koji vam pomaže lakše zaspati. Sve navedeno bit će dostupno u obliku beta verzije svim korisnicima Pixel uređaja. Cjelovita verzija OS-a stići će tijekom jeseni, zajedno sa novom generacijom Pixel telefona. Predbilježbe za beta verziju dodatnih značajki mogu se pronaći ovdje .

Strpljenje, molim

Kao što to obično i biva, novi operativni sustav za Android prvo dolazi na Pixel telefonime, a kasnije i druge Androide. 'Uređaji koji su sudjelovali u Beta programu uključuju one iz Sony Mobilea, Xiaomija, HMD Globala, Oppoa, Vivoa, OnePlusa i Essentiala, kao i sve kvalificirane Android One uređaje dobit će nadogradnju krajem jeseni' piše na Googleovom blogu.