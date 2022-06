Nova PlayStation Plus pretplata dostupna je u Hrvatskoj, znamo i cijene

PlayStation Plus je uveo dva nova pretplatnička plana, kao i premijsku kolekciju s više od 700 igara i dodatnih pogodnosti

'Globalno lansiranje potpuno nove PlayStation Plus pretplate predstavlja ogroman razvitak naše pretplatničke ponude i drago nam je što obožavatelji diljem svijeta sada mogu uživati u stotinama fantastičnih igara dostupnih u PlayStation Plus katalogu', rekao je Jim Ryan, predsjednik i CEO Sony Interactive Entertainmenta. 'Ono što izdvaja PlayStation Plus jest visok kalibar sadržaja, a usluga će nastaviti rasti s novim mjesečnim ponudama igara koje uključuju neke od najslavnijih naslova na PlayStation platformama. Zaista smo zahvalni na strastvenoj podršci naše PlayStation zajednice tijekom godina.'

Sony Interactive Entertainment najavio je lansiranje svoje nove PlayStation Plus pretplate u Europi, Australiji i na Novom Zelandu. Uz potpuno novi PlayStation Plus igrači mogu otkriti i uključiti se u više sadržaja te produbiti svoju vezu s PlayStation zajednicom kroz zajednička iskustva. Lansiranje u Europi, Australiji i na Novom Zelandu uslijedilo je nakon lansiranja u Americi početkom lipnja, dovršavajući tako globalno uvođenje koje je započelo u Aziji krajem svibnja.

PlayStation Plus Extra pruža sve pogodnosti iz plana Essential te dodaje katalog do 400 PlayStation 4 PlayStation 5 igara - uključujući hitove iz PlayStation Studios kataloga i trećih partnera. Igre u Extra planu mogu se preuzeti za igranje. Cijene za PlayStation Plus Extra iznose: 1 mjesec 100 kn, 3 mjeseca 290 kn, 12 mjeseci 730 kn.

PlayStation Plus od sad je dostupan u tri razine. PlayStation Plus Essential pruža iste pogodnosti koje članovi PlayStation Plusa ostvaruju danas kao što su: PS4 i PS5 mjesečne igre, multiplayer opcija za igrače, ekskluzivni popusti, pohrana na oblaku i još mnogo toga. U ovom planu nema promjena za postojeće članove PlayStation Plusa, a cijene ostaju iste: 1 mjesec 65 kn, 3 mjeseca 181 kn, 12 mjeseci 438 kn.

PlayStation Plus Premium pruža sve pogodnosti Essential i Extra planova i dodaje do 340 dodatnih igara, uključujući katalog klasičnih igara iz originala PlayStation,PlayStation 2 i PlayStation Portable generacije te dodaje pristup streamingu na oblaku. U ovom planu nudi se i vremenski ograničena probna verzija igara, tako da kupci mogu isprobati odabrane igre prije kupnje. Cijene PlayStationa Plus Premium u Hrvatskoj su: 1 mjesec 122 kn, 3 mjeseca 360 kn, 12 mjeseci 875 kn.

Novi PlayStation Plus katalog igara uključivat će naslove developera iz PlayStation Studiosa kao što su Insomniac Games, Naughty Dog i Sucker Punch, te partnere trećih strana kao što su Rockstar Games, Square Enix, WB Games i mnogi drugi. Prilikom lansiranja, PlayStation Plus katalog igara uključivat će naslove kao što su Ghost of Tsushima: Director's Cut, Marvel's Guardian of the Galaxy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22 i Red Dead Redemption 2.

'Stotine igara dostupnih u PlayStation Plus katalogu igara nastavit će se obnavljati i razvijati tijekom vremena', kažu iz Sonyja.

Klasične igre koje dolaze na PlayStation Plus uključuju omiljene hitove kao što su Ape Escape, Syphon Filter i Tekken 2.

Prilikom svakog regionalnog lansiranja trenutna pretplata za igre na oblaku PlayStation®Now prijeći će na novu uslugu PlayStation Plus. Kao rezultat toga, trenutni korisnici će prijeći na PlayStation Plus Premium s pristupom streamingu na oblaku sve dok njihova trenutna pretplata ne istekne – bez povećanja njihove trenutne pretplatne naknade. Osim toga, 11 tržišta u istočnoj Europi krenut će s pristupom streamingu na oblaku, s ukupno 30 tržišta s pristupom streamingu na oblaku.