Njemački glasači izloženi ruskim dezinformacijskim kampanjama i AI sadržaju na internetu

TKO BI to IKAD REKAO

U nedavnom izvješću Centar za praćenje, analizu i strategiju (CeMAS), neprofitni think tank specijaliziran za analizu dezinformacija i desničarskog ekstremizma, i Alliance 4 Europe, čiji je cilj borba protiv digitalnih dezinformacija, povezali su obje priče s ruskom kampanjom dezinformiranja Storm-1516.

Za Ferdinanda Gehringera , savjetnika za kibernetičku sigurnost, rusko uplitanje na internetu nije iznenađenje. 'Postoje jasni ciljevi da se Rusija upliće i također manipulira našim javnim mnijenjem', kaže on. Od plana da prestane slati oružje Ukrajini do njihovih poziva da se poveća uvoz ruskog plina, kaže da 'Rusija unutar programa i ideja AfD-a vidi najbolje opcije za buduću suradnju'.

Krajnja desnica i društvene mreže

Njemačka stranka Alternativa za Njemačku (AfD) bila je izuzetno aktivna na društvenim mrežama tijekom kampanje i trenutno zauzima drugo mjesto u anketama. Analize pokazuju da koristi umjetnu inteligenciju kako bi pojačala svoj doseg.

Primjer toga je Larissa Wagner, AI-jem generirana influencerica koja promovira krajnje desne ideje, uključujući pozive sirijskim imigrantima da napuste Njemačku. Njezini računi na društvenim mrežama, kreirani u posljednjih godinu dana, služe kao alat za povećanje angažmana publike, posebno među mladima.

Izvješće Instituta za strateški dijalog (ISD) otkrilo je od travnja 2023. godine 883 objave na društvenim mrežama s generativnim AI sadržajem povezanih s krajnjom desnicom. Te objave uključuju slike, memeove i glazbene videozapise, a više od 50 objava u listopadu 2024. došlo je sa službenih računa AfD-a.

Poruke u ovim sadržajima podijeljene su na dvije vrste: one koje napadaju, primjerice prikazujući migrante kao nasilne kriminalce, i one koje veličaju tradicionalne njemačke vrijednosti. Prema istraživanju Zaklade Bertelsmann, 80 posto Nijemaca smatra da su dezinformacije velik problem za društvo, a 88 posto vjeruje da se one šire kako bi utjecale na političke stavove.