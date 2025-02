Od grbavih kitova do žednih deva: Pogledajte spektakularne fotografije podvodnog života

Ribe u borbi, žedne deve i dlakavi škampi samo su neki od prizora nagrađenih na natjecanju za Podvodnu fotografiju godine 2025. (The Underwater Photographer of the Year)

Španjolski fotograf Alvaro Herrero proglašen je ukupnim pobjednikom za svoju fotografiju koja prikazuje odnos grbavog kita i njezina novorođenog mladunca, prema izjavi organizatora u petak. Herrero je fotografiju, nazvanu 'Sjajna veza', snimio u Francuskoj Polineziji. 'Majka prati svoje mladunče na površinu jer je ono još uvijek maleno i nespretno', rekao je Herrero u izjavi. 'Mladunče ispušta nekoliko mjehurića pod vodom, pokazujući kako još uvijek uči pravilno zadržavati dah. Za mene ova fotografija doista pokazuje majčinsku ljubav i prenosi ljepotu i krhkost života u našem oceanu.'







Ta je fotografija pobijedila među 6.750 prijava na ovogodišnjem natjecanju. 'Ova nježna, a opet snažna studija veze između majke i mladunca pokazuje sve što je prekrasno i dobro na našem svijetu', izjavio je član žirija Peter Rowlands. 'Iako se suočavamo s izazovima, povećanje populacije grbavih kitova diljem svijeta pokazuje što je moguće postići," dodao je.

Među pobjedničkim fotografijama u pojedinačnim kategorijama ističe se snimka dvaju mužjaka azijske ribe sheepshead wrasse u 'dvoboju', djelo japanskog fotografa Shunsukea Nakana, kao i fotografija deva koje piju vodu u pustinji, snimljena ispod površine vode, rad kuvajtskog fotografa Abdulaziza Al Saleha. Sve fotografije možete pogledati ovdje. Natjecanje, koje se prvi put održalo 1965. godine, ove je godine privuklo prijave u 13 kategorija. Godine 2024. Alex Dawson proglašen je ukupnim pobjednikom za svoju fotografiju kostiju minke kitova u plitkim vodama istočnog Grendlana. U 2023. godini pobjedu je odnijela američka fotografkinja Kat Zhou s fotografijom riječne dupinke ili 'bota' koja se činila kao da pozira kameri u sumrak, dok joj vrh njuške izranja iz vode, a sunce zalazi u pozadini.