Njemačka želi ublažiti AI pravila u EU-u, deset država upozorava na deregulaciju

Prema dokumentu u koji je imao uvid Politico , Austrija, Danska, Nizozemska, Slovačka, Slovenija i Španjolska smatraju da bi takav pristup ' rezultirao deregulacijom , a ne pojednostavljenjem'. Njihov su stav, prema diplomatskim izvorima, podržale i Grčka, Portugal, Rumunjska i Latvija.

Riječ je o inicijativi kojom bi se proizvodi poput strojeva i medicinskih uređaja djelomično izuzeli iz opsega europskog Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act) te regulirali kroz postojeće sektorske propise.

EU pokušava prilagoditi svoj regulatorni okvir kako bi ostao konkurentan u razvoju umjetne inteligencije. Njemačka pritom zagovara model prema kojem bi se zahtjevi za AI u pojedinim industrijama - od medicinskih uređaja do igračaka - prebacili iz općeg zakona u sektorske regulative.

Zagovornici tog pristupa tvrde da bi se time izbjeglo dvostruko regulatorno opterećenje za tvrtke koje već posluju unutar strogo definiranih industrijskih pravila. U dokumentu Vijeća EU-a od 15. travnja navodi se da Njemačka upozorava na 'dvostruke obaveze, preklapanje zahtjeva i pravnu nesigurnost' za visokorizične AI sustave u već reguliranim sektorima.

Slične poruke dolaze i iz industrije. Iz Siemensa su poručili da je potrebno 'zaustaviti dvostruku regulaciju' dok su organizacije Orgalim i DigitalEurope upozorile na preklapanje i nedosljednosti u postojećim pravilima.

S druge strane, dio država i zastupnika u Europskom parlamentu upozorava da bi prebacivanje regulacije na sektorsku razinu moglo dovesti do fragmentacije sustava. Glavni pregovarač Parlamenta za AI, talijanski zastupnik Brando Benifei, istaknuo je da bi takav pristup mogao razbiti jedinstveni okvir i stvoriti više paralelnih pravila.

O toj će se temi raspravljati već ovog tjedna, kada se sastaju veleposlanici država članica kako bi pokušali usuglasiti zajedničku poziciju. Završni pregovori između Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije očekuju se idućeg tjedna.

Njemački kancelar Friedrich Merz u međuvremenu je javno podržao ublažavanje pravila za industrijsku primjenu umjetne inteligencije, a ministar za digitalizaciju Karsten Wildberger poručio je da postojeći prijedlozi 'ne idu dovoljno daleko'.