'U Nanobitu razvijamo dva, tri projekta istovremeno. Obično tek jedan uspije...'

Pripremite se na to da nema uspjeha preko noći i uvijek tražite prostor za rast i napredak. Ako ćete stajati u mjestu, prešišat će vas, poručio je posjetiteljima Bug Future Showa 2018 suosnivač i direktor Nanobita Alan Sumina

Ideja je bila napraviti vlastiti proizvod kojeg će potom sami prodavati i distribuirati. Priliku za proboj na globalno tržište prepoznali su u pojavljivanju prvog iPhonea, pa su izradili jednu od prvih aplikacija u App Storeu koja je služila kao alat za mršavljenje.

Uz pomoć medija (Guardian, New York Times) i Applea aplikacija je postala viralnom i donijela im prvi milijun američkih dolara. Umjesto u aute i kuće, novac su uložili u širenje poslovanja i rast Nanobita. Igrama su se okrenuli nakon što je Apple promijenio poslovni model App Storea. Nije im to teško palo, rekao je Sumina, jer su im igre ionako bile prvotna strast.

Svi prihodi stižu iz izvoza

Nisu sami znali kako ih napraviti, pa su angažirali dizajnere i programere. Pratili su što prolazi dobro na tržištu, kao i čime se bavi konkurencija. Odlučili su se za neobavezne (casual) igre za masovno tržište te isprobati razmjerno nepoznat model freemium, koji podrazumijeva besplatnu aplikaciju uz prodaju u sklopu aplikacije te prikaz reklama.

Korak do korak izrasli su u najveći domaći studio za razvoj igara sa 103 zaposlenih, uredima u Mađarskoj i Hrvatskoj te katalogom s 19 igara i 10 aplikacija koje su ukupno dosad preuzete više od 62 milijuna puta. Freemium im donosi sve prihode, koje u potpunosti ostvaruju izvozom.

Sumina je rekao kako oko 60 posto zaposlenih u Nanobitu razvijaju dva do tri projekta istovremeno. Obično tek jedan od tih projekata uspije u dovoljnoj mjeri kako bi donosio dovoljno prihoda kako bi tvrtka i dalje bila samoodrživa.

U početku su izbacivali i po četiri nova naslova godišnje. Danas rade složenije i zahtjevnije igre, pa godišnje predstave po jednu vrhunsku, istaknuo je. Ujedno je predstavio igru My City, koja na prvi pogled izgleda kao inačica Sim Cityja za mobitele.

Kako nagovoriti kupce na plaćanje u aplikaciji?

Upitan kako uspiju nagovoriti kupce na plaćanje u sklopu aplikacije Sumina je rekao kako to postižu kombinacijom prediktivne analitike i stalnom optimizacijom proizvoda temeljem praćenja ponašanja. Koriste i fokus grupe, ali važno je i iskustvo, naglasio je.

Zašto rade samo igre za mobilne platforme? 'Zato što je to tržište veće od stolnih računala i igraćih konzola zajedno, i još raste', rekao je Sumina. No, to ne znači kako neće razvijati igre za PC-je i konzole u budućnosti, dodao je.