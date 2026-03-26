Ništa od masovnog nadzora: EU 'srušio' 'Chat Control', skeniranje privatnih poruka postaje ilegalno

Zastupnici su glasali protiv produljenja privremenog zakona koji je platformama omogućavao da dobrovoljno detektiraju i prijavljuju sadržaj seksualnog zlostavljanja djece na svojim servisima. Za odbacivanje prijedloga glasalo je 311 zastupnika, dok ih je 228 bilo za, a 92 suzdržana. Time zakon prestaje vrijediti sljedeći tjedan, nakon čega će takvo skeniranje u EU postati nezakonito, piše Politico. Označilo je to kraj ere u kojoj su algoritmi slobodno 'pretraživali' privatne komunikacije građana.

Zagovornici privatnosti i digitalnih prava slave. Za njih je ovo bio 'biti ili ne biti' trenutak u borbi protiv onoga što su kolokvijalno nazvali Chat Control – neselektivnog nadzora koji bi, u slučaju trajnog usvajanja, praktički uništio enkripciju i pravo na privatnu korespondenciju svakog pojedinca.

Pritisak vlada i tehnoloških kompanija

Odluka dolazi nakon višemjesečnih sukoba između zagovornika privatnosti i onih koji upozoravaju na nužnost zaštite djece. Zastupnici su odbili pritiske njemačkog kancelara Friedrich Merz, četvero europskih povjerenika, kao i velikih tehnoloških kompanija poput Meta, Google i Microsoft.

Te su kompanije prošlog tjedna upozorile da bi nepostizanje dogovora bilo 'neodgovorno' jer bi smanjilo pravnu sigurnost koja im je gotovo dva desetljeća omogućavala da dobrovoljno otkrivaju i prijavljuju takav sadržaj. Europski povjerenik za unutarnje poslove Magnus Brunner kritizirao je odluku Parlamenta.

'Kao roditelj, zakonodavac i Europljanin, današnje glasanje mi je teško razumljivo', rekao je, upozorivši da će odluka ostaviti 'bezbrojne žrtve bez vidljivosti i zaštite'. Dodao je i da Europa već sada prednjači po količini sadržaja seksualnog zlostavljanja djece. Sličnu ocjenu dala je i Kerry Smith, izvršna direktorica Internet Watch Foundationa, nazvavši glasanje 'razornim neuspjehom za zaštitu djece u EU'.

Duboki raskol u Bruxellesu

Glasanje je uslijedilo nakon neuspjelih pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća EU i Europske komisije, koji ovog mjeseca dvaput nisu uspjeli postići politički dogovor. Europska pučka stranka (EPP) pokušala je u posljednjem trenutku spasiti zakon amandmanom kojim bi se Parlament približio stajalištu država članica, no zastupnici su i taj prijedlog odbili.

Dan prije glasanja, čelnici političkih skupina dobili su pismo četvero europskih povjerenika koji su ih pozvali da pronađu kompromis, dok je kancelar Merz također javno pozvao na produljenje zakona. Privremeni zakon koji sada istječe bio je svojevrsno prijelazno rješenje kojim se platformama dopuštalo otkrivanje CSAM sadržaja dok se ne usvoji trajni zakon.

Europska unija već godinama pokušava donijeti stalni regulatorni okvir za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, no pregovori su zapeli zbog dubokih nesuglasica oko pitanja privatnosti i nadzora komunikacija. Iz Vijeća EU-a, koje predstavlja države članice, poručili su da 'nažalost nije bilo moguće postići dogovor', ali da ostaju predani pronalasku dugoročnog rješenja.