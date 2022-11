Nije bio lagan put, no NASA je maleni satelit končano uspjela dovesti u Mjesečevu orbitu

CAPSTONE je prvi 'cubesat' satelit koji je došao do Zemljinog prirodnog satelita, a pomoći će u budućim misijama na Mjesec

CAPSTONE će pored toga provesti nekoliko testova komunikacije i navigacije, uključujući one u paru sa NASA-inim orbiterom Lunar Reconnaissance koji se, podsjetimo, oko Mjeseca vrti još od 2009. Prije nego što krene u rad, CAPSTONE će morati odraditi kalibraciju svoje putanje.

NASA planira lansirati prve dijelove stanice Gagteway, ključnog dijela programa Artemis , prema Mjesecu u 2024. Agencija prije toga želi više sazati o mjesečevim NRHO-ima, a za to će iskoristiti CAPSTONE. Letjelica veličine prosječne mikrovalne pećnice provjerit će stabilnost ovakve orbite, nešto što za rukom nije pošlo niti jednoj letjelici do danas. Misija će trajati šest mjeseci.

CubeSats su minijaturni sateliti koji su do nedavno bili korišteni samo u Zemljinoj orbiti, no danas se koriste i u međuplanetarnim misijama.

Malena NASA-ina letjelica doputovala je do Mjeseca. 25 kilograma teška sonda CAPSTONE 13. je studenog ušla u orbitu te postala prvim cubesatom koji je posjetio našeg kozmičkog suputnika. NASA je manevrom CAPSTONE (skraćeno za Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) smjestila u skoro pravocrtnu orbitu (NRHO), put u obliku elipse kojeg će koristiti i NASA-ina stanica Gateway.

CAPSTONE-ov let do Mjesečeve orbite nije bio lagan. Sonda je 28. lipnja bila lansirana na vrhu bustera Rocket Lab Electrona nakon čega je 4 i pol mjeseca putovala do Mjeseca. Tim CAPSTONE je izgubio kontakt sa sondom 4. srpnja nakon što ju je odvojio od Rocket Labovog Photona. Nakon toga su brzo identificirali problem u komandi, promijenili je i nakon toga vratili kontrolu nad sondom.