Netflix premašio 325 milijuna pretplatnika, jako mu porasla dobit

I.V./Hina

21.01.2026 u 07:28

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Američki streaming servis Netflix premašio je 325 milijuna pretplatnika diljem svijeta, izvijestivši u utorak o svom prvom ažuriranju broja korisnika u godinu dana

Tvrtka je 2024. godinu završila s 301,6 milijuna kupaca koji plaćaju. U prošlom kvartalu Netflix je povećao prihod za 17,6 posto na godišnjoj razini na nešto više od 12 milijardi dolara. Neto dobit dosegla je 2,42 milijarde dolara, što je gotovo 29 posto više u odnosu na godinu ranije.

Netflix trenutno nastoji preuzeti studio i streaming posao holivudskog teškaša Warner Bros Discovery. Kako bi financirao posao vrijedan otprilike 83 milijarde dolara, Netflix je rekao da će obustaviti otkup dionica, najavivši taj potez uz svoje izvješće o zaradi.

Američke tvrtke često koriste povratne otkupe kako bi pomogle u održavanju cijena svojih dionica, navodi Dpa.

Dionice Netflixa pale su do 5 posto u trgovanju izvan radnog vremena. Otkako su se pojavila izvješća o planovima preuzimanja Warner Brosa, dionica je izgubila oko 30 posto svoje vrijednosti. Netflix je nakon toga odustao od planova za uključivanje dionica u transakciju i rekao da će platiti kupoprodajnu cijenu u gotovini.

tportal
