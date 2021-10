Ne stvara ga samo jedna osoba, a nije ga lako ni definirati: Što zapravo znači metaverzum?

Ukratko ga se može opisati kao digitalnu realnost povezanu u svjetskoj mreži, ali s elementima društvenih mreža, proširene stvarnosti i videoigara

Sreli ste se s prijateljima nakon posla i oni su također uzbuđeni jer će vidjeti omiljeni sastav. Raspoloženje na koncertu je nešto pomutilo to što ste vidjeli bivšeg/bivšu u novom društvu, ali ste ipak za uspomenu kupili majicu omiljenog sastava kao suvenir.

I što je tu drugačije nego što je danas? Samo jedna sitnica: svugdje ste bili i sve to doživjeli, a da zapravo niste izašli iz kuće. Dobro došli u metaverzum, univerzum koji se stvara u virtualnom svijetu.

Baš kao i 'pravi' svijet, njega ne stvara samo jedna osoba, a nije ga ni lako definirati. Ukratko ga se može opisati kao digitalnu realnost povezanu u svjetskoj mreži, ali i s elementima društvenih mreža, proširene stvarnosti i videoigara, piše Deutsche Welle. Naravno da investitore tu osobito zanima novac, a plaća se kriptovalutama za sve dodatne usluge - i to je već poznato u današnjim igrama i aplikacijama.

'U ovom trenutku prilično sam siguran da će metaverzum stvoriti novi ekonomski prostor koji će postati veći i od današnjeg gospodarstva', kaže Jensen Hang, predsjednik uprave tvrtke specijalizirane za grafičke kartice NVIDIA. Novi virtualni svijet bit će daleko više od grafike, tako da i ta tvrtka ulaže golem novac u projekt koji će jednog dana biti mnogo veći od samo jedne IT tvrtke, čak i ako je to Apple. I druge tvrtke su u zlatnoj groznici razvoja: Microsoft, Epic Games... Mnogi razmišljaju o svome mjestu u tom budućem univerzumu.

Naravno da je tu i Facebook: 'Umjesto da samo promatrate sadržaje, bit ćete usred zbivanja', piše Mark Zuckerberg u blogu. Tome već odavno teži razvoj računala, a najdalje se zapravo otišlo u igrama kao što su Second Life, Fortnite, Minecraft ili Roblox. U njima se sudionici mogu družiti, dogovarati pothvate koje će provesti, prisustvovati događajima, ali i plaćati 'pravim' novcem za virtualne predmete i usluge.

800 milijardi dolara do 2024.

No to su još svjetovi koji postoje svaki za sebe. Vizionari metaverzuma maštaju o svijetu koji će sadržavati sve te svjetove stvorene u digitalnom obliku. I vaš izgled stvar je vašeg izbora jer svatko može uzeti - ili kupiti - svoj avatar, tj. to kako će se predstaviti u tom svijetu. I digitalni novac bit će takav da će biti prihvaćen svugdje i od svih.

U tome bi ključnu ulogu moglo imati rješenje na kojem se zapravo zasniva sustav kriptovaluta: neprenosivi token (NFT), dakle digitalni 'potpis' koji može postojati samo jednom. Trgovina takvim 'autentičnim' digitalnim predmetima već je poprimila milijunske iznose: prodaju se tako fotografije ili umjetnička djela i makar je naravno moguće napraviti nebrojeno kopija, kod takvih NFT-datoteka vlasnik ostaje samo jedan.