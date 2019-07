Ne rade vam zvučnici na Androidu? Evo što morate napraviti

Razlozi zašto je vaš smartfon utihnuo mogu biti brojni, no kao i kod većine stvari vezanih uz tehnologiju - postoji rješenje

Za iznenadnu tišinu je možda kriva i apliakcija za glazbu. Najbolji način kako to provjeriti je pustiti zvonjavu telefona ili alarma putem izbornika za zvuk. Izbornik se nalazi pod Settings > Sound > Phone Ringtone .

Nakon toga stišajte zvučnik do kraja i onda ga pojačajte do kraja . Pokrenite glazbu u pozadini dok je jačina na maksimumu i minimumu kako biste provjerili da se postavke nisu slučaju zaglavile. Također možete posegnuti za aplikacijama koje pojačavaju zvuk.

To možete napraviti putem ulaska u Settings > Connected devices i tamo vidjeti je li telefon spojen na neki Bluetooth uređaj . Nakon toga biste trebali otići u postavke zvuka i provjeriti jeste li slučajno uključili stavku 'Ne smetaj' ili neki slični oblik tihog moda (Android smartfoni se međusobno razlikuju, pa zbog toga konkretna opcija možda neće imati isto ime na svakom uređaju).

Ručno isključite izlaz za slušalice

Kada isključite slušalice ili zvučnike iz izlaza za zvuk, Android to možda neće moći prepoznati te će uređaj možda ostaviti u modu za slušalice, odnosno sa isključenim zvučnikom. Ovaj problem obično se da riješiti pomoću standardnog resetiranja, no ako on ne pomogne, možete skinuti aplikaciju Disable Headphone.

Očistite zvučnik

Zvučnik vašeg smartfona s vremenom će sakupiti hrpu prašine koja može utjecati na snagu zvuka. Prvo što možete napraviti je puhnuti u zvučnik pomoću ustiju ili konzerve komprimiranog zraka. Druga opcija je da pokušate s usisavačem, premda predlažemo da ga stavite na najslabiju snagu kako ne biste oštetili smartfon. Treća alternativa je stara četkica za zube kojom možete istrljati zvučnik.