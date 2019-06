Tablet ili smartfon su vam pali u vodu? Evo što možete napraviti

Premda iskustvo nije nimalo ugodno, postoje načini na koje ćete uređaj moći spasiti. Najvažnija stvar je, doduše, ne paničariti

Nakon što ste uređaj izvadili iz vode, ne preporučam da ga uključujete. Kad smo već kod toga, također ga ne tresite jer ćete time nehotice vodu zatjerati u dublje komponente uređaja i potencijalno napraviti još veću štetu. Konačno, ne rastavljajte svoj smartfon. Neki uređaji poput onih iz Applea imaju indikator za oštećenje vodom koje, ukoliko otvarate smartfon, može uzrokovati poništavanje garancije. Također ne pušite u uređaj zato jer ćete kao kod trešnje zatjerati vodu do drugih dijelova smartfona ili tableta. Konačno, ne zagrijavajte uređaj sušilom za kosu ili mikrovalnom pećnicom.

Nakon ovoga uzmite platnenu krpu ili papirnati ručnik i izvucite čim više vlage iz uređaja. Ne trljajte ga jer ćete time tekućinu raširiti do dijelova do kojih još nije stigla. Ako je oštećenje vodom puno veće, možete usisati ili pažljivo 'izvući' vodu iz pukotina koje je teško dosegnuti papirnatim ručnikom. Samo osigurajte da su microSD, SIM i baterija izvađeni i na sigurnoj udaljenosti kako ih ne biste usisali usisavačem.

Konačni test

Nakon nekoliko dana izvucite telefon iz vrećice, ubacite bateriju i pokušajte ga uključiti. Ako se ne upali, spojite ga na punjač. Ako se ne puni, postoji šansa da je baterija pretrpila štetu. Možete kupiti drugu bateriju, no najbolje bi bilo da cijeli uređaj odnesete na servis kako bi ga pregledao stručnjak. Ako se vaš uređaj upalio i radi kako spada, predlažemo da ga pažljivo promatrate bar nekoliko dana. Pokušajte pustiti glazbu kroz zvučnike i provjerite da li ekran reagira na dodir kao što je to radio prije nego što vam je mobitel pao u vodu. Ako neka od provjerenih komponenti ne radi, vrijeme je za vožnju do servisera.