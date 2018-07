Hoćemo li doista uskoro Google Earth gledati kao prijenos uživo?

Tehnologije koje bi omogućile streaming videa u boji visoke razlučivosti iz svemira u stvarnom vremenu već postoje ili su nadomak ruke. No, Google Earth uživo neće biti jeftin

Ni Earth-i nije jedina tvrtka koja se bavi satelitskim snimkama u stvarnom vremenu. Planet Labs ima 200 satelita u orbiti koji, između ostalog, prate promjene u vojnim instalacijama u Iranu i Sjevernoj Koreji, ali i kretanje ptica selica. No, njihove su snimke crno-bijele, razlučivosti do 72 cm po pikselu. Google je među većim investitorima koji su uložili novac u njih, kao i njihov kupac.

U kanadskoj tvrtci Urthecast, koja je streamala video u boji uživo s Međunarodne svemirske postaje 2015. godine, planiraju lansirati 16 satelita (osam optičkih i osam radarskih), koji će raditi u parovima u sklopu konstelacije OptiSAR kako bi stvorili jedinstvene 3D ili 'geospacijalne' slike te video na 30 sličica u sekundi cijele Zemljine kopnene površine (bez Antarktike).

S druge strane, tvrtka DroneDeploy već ima softver pomoću kojih dronovi mogu stvarati zemljovide u stvarnom vremenu. Koriste ga poljoprivrednici za praćenje stanja usjeva i građevinari za praćenje napretka radova na terenu.

Koristeći satelite i/ili dronove tehnički je moguće napraviti servis poput Google Eartha koji bi u stvarnom vremenu osvježavao slike Zemlje iz svemira i omogućio streaming videa uživo.

No, kako bi za to trebalo blizu tisuću satelita i znatno više bespilotnih letjelica koje bi letjele na visinama do 20 km, to ne bi bio jeftin pothvat, piše Tech Radar.