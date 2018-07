Mogli smo već davno biti na Marsu, tvrdi poznati astronaut i objašnjava zašto se to nije dogodilo

Prepreke koje stoje pred ljudskom vrstom pri putovanju do Crvenog planeta ne možemo savladati postojećom tehnologijom bez velikih rizika i žrtava. Netko treba izmisliti nešto posve novo

Između 1995. i 2013. godine bio je u dva space shuttlea američke svemirske agencije NASA i ruskoj svemirskoj letjelici Sojuz te živio na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Proveo je ukupno 166 dana u orbiti oko Zemlje.

U međuvremenu je otišao u zasluženu mirovinu, pa ima vremena dijeliti stečeno znanje i iskustva putem nove obrazovne platforme online MasterClass.

Put na Mars već je dugo u planu

Novinari Business Insidera pitali su ga polaže li nade u to da će Nasa, SpaceX, Blue Origin i drugi koji se spremaju na novu utrku u svemiru uspjeti poslati ljude na Mars i početi ga kolonizirati tijekom idućih desetak godina. 'Mogli smo poslati ljude na Mars prije više desetljeća', odgovorio im je, 'Tehnologija kojom smo došli do Mjeseca i nazad dok sam bio dijete mogla nas je odvesti tamo.'

Doista, znanstvenici poput Wernhera von Brauna, njemačkog inženjera koji je osmislio nacističke rakete V1 i V2 te čuvenu NASA-inu raketu Saturn V, radili su na razradi plana koji bi misiju s ljudskom posadom na Mars poslao već 1952. godine, puno prije prve misije Apollo s kojom su Amerikanci dospjeli na Mjesec.

No, upozorio je Hadfield, to što nešto možete napraviti ne znači kako će to biti jednostavno, sigurno i vrijedno rizika po ljudske živote. 'Većina astronauta koje bismo poslali na te misije ne bi preživjeli', uvjeren je.

Stoga je oprezan i oko mogućnosti da će ljudska noga uskoro kročiti Marsom. Ipak, ne gubi nadu u istraživanje svemira.