Donosimo sve detalje subotnjeg NASA-inog pohoda na Sunce

Zaštićena posebnim toplinskim štitom, solarna sonda Parker trebala bi oboriti rekord brzine kretanja svemirske letjelice i otkriti niz tajni naše matične zvijezde

U subotu, 11. kolovoza, u 21:33 po srednjeeuropskom vremenu američka svemirska agencija NASA bi iz Svemirskog centra Kennedy u saveznoj državi Floridi mogla lansirati solarnu sondu Parker.

Bude li lansiranje raketom United Launch Alliance Delta IV Heavy - jednom od najmoćnijih na svijetu - uspješno, sonda Parker otputovat će sve do atmosfere naše matične zvijezde (korone), bliže no što je ijedna svemirska letjelica to dosad učinila.