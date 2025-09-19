NASA potvrdila 6.000 egzoplaneta: Ulazimo u novu eru istraživanja

Premda nitko još ne zna koji je točno planet zaokružio ovaj broj, znanstvenici vjeruju da je pred nama vrlo uzbudljivo vrijeme za znanost

NASA je službeno objavila da je broj potvrđenih egzoplaneta – planeta izvan našeg Sunčeva sustava – dosegnuo 6.000. Ovaj impresivan prag dostignut je nakon tek tri desetljeća sustavnog traganja, a samo prije tri godine brojka je iznosila 5.000. Tempo otkrića ubrzava, a znanstvenici ističu da bi u svemiru mogle postojati milijarde svjetova koje tek trebamo otkriti, piše Space. 'Ulazimo u novo, veliko poglavlje istraživanja – svjetove izvan naše mašte', istaknuto je u NASA-inom videu posvećenom ovom jubileju. 'U potrazi smo za planetima koji bi mogli podržavati život, za našim kozmičkim susjedima i za podsjetnikom da svemir još uvijek krije svjetove koji čekaju da budu pronađeni.'

Od prvog egzoplaneta do 6000. Objava je stigla 17. rujna, gotovo točno na 30. obljetnicu otkrića prvog egzoplaneta oko zvijezde slične Suncu. Riječ je o planetu 51 Pegasi b, plinovitom divu mase nešto manje od Jupitera, otkrivenom 6. listopada 1995. godine od strane Michela Mayora i Didiera Queloza. Riječ je o otkriću koje je odnijelo Nobelovu nagradu. Premda je prvi egzoplanet otkriven još 1992. i to oko pulsara, neutronske zvijezde koja rotira velikom brzinom, 51 Pegasi b i dalje ostaje povijesnom prekretnicom kao 'prvi normalni planet' pronađen izvan sunčevog sustava.