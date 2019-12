NASA je snimila tajnoviti komet koji je odjednom - eksplodirao

NASA-in moderni satelit koji je inače namijenjen za lov na egzoplanete pokazao se jednako učinkovitim u zapažanju puno manjih kozmičkih fenomena - uključujući i onaj vezan uz usamljeni komet 46P/Wirtanen

'Premda TESS može lako prepoznati planete koji se kreću oko obližnjih svijetlih zvijezda, njegov način promatranja znanstvenicima pruža puno veći raspon potencijalnih otkrića' rekla je Padi Boyd, znanstvenica koji radi u timu TESS u sklopu Centra za svemirski let Goddard. Eksplozija na kometu zabilježena je 26. rujna 2018. kada su znanstvenici opazili veliki bljesak koji je trajao čak sat vremena te kojeg je slijedio još jedno izbijanje tvari u trajanju od oko osam sati.

Astronomi diljem svijeta s razlogom su u travnju prošle godine proslavili trenutak kada je SpaceX-ova raketa konačno u orbitu poslala NASA-in satelit TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). TESS je svemirski teleskop koji promatra velik komad neba te traži 'signale' udaljenih svjetova i (možda) tragove života, no čini se da je krajem prošlog ljeta proširio svoje polje djelovanja prepoznavši neobični komet pod imenom 46P/Wirtanen . Ova putujuća stijena odvukla je pažnju teleskopa blještavom eksplozijom koja je u okolni svemir rasipala veliku količinu plina i prašine, piše Cnet .

Kada se kometi približe suncu, oni se počnu brzo zagrijavati što uzrokuje izbijanje plinova i leda iz njihovih, no nasumične eksplozije poput ove trenutno ima jako mali broj objašnjenja. 'Uz pomoć snimki snimanih tijekom dvadeset dana dobili smo priliku izračunati promjene u svjetlini bljeska' rekao je Tony Farnham, astronom na Sveučilištu u Marylandu. 'TESS je napravljen upravo za taj zadatak - promatranje egzoplaneta '.

Istraživač udaljenih svjetova ima novi posao

TESS je do danas otkrio nekoliko egzoplaneta, uključujući tri intrigantna planeta koji kruže oko obližnje zvijezde i Super-Zemlju koja na površini možda ima tekuću vodu. Njegova uloga lovca na asteroide još nije u cijelosti istražena, no činjenica je da su mu u kadar do danas ušli brojni drugi kozmički objekti te da ćemo u budućnosti sigurno dobiti priliku promatrati još bar nekoliko 'eksplozivnih' kometa.