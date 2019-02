NASA-ina iduća misija kreće u potragu za 'otiskom prsta' prapovijesnog svemira

Ambiciozni dvogodišnji pothvat pružit će znanstvenicima pogled nazad kroz vrijeme te baciti pogled prema stotinama milijuna obližnjih galaksija

Nakon što je službeno potvrdila kraj marsovskog rovera Opportunity, NASA je objavila i jednu dobru vijest - u pripremi je nova misija pod imenom Istraživač i Spektro-fotometar za povijest svemira, epohe reionizacije i led, osnosno Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (SPHEREx). Plan im je snimiti i analizirati stotine milijuna galaksija pomoću vidljivog svjetla i svjetla bliskog infracrvenom spektru.

Pogled u prošlost

'Oči' ovog uređaja pogledat će do deset milijardi godina u povijest te znanstvenicima pružiti odgovore na pitanja o zvijezdama koje se nalaze u našoj galaksiji, Mliječnom Putu. Misija SPHEREx planira pažljivo promatrati najmlađe zvijezde naše galaksije, pokušavši pronaći sastojke života: vodu i organske molekule. 'Ova misija će biti pravi zlatni rudnik jedinstvenih podataka' rekao je pomoćni administrator NASA-inog vodstva za znanstvene miksije Thomas Zurbuchen.