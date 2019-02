'Internet nikad neće zaživjeti', 'Apple neće napraviti telefon' i druge najgore poslovne procjene u povijesti

1/6

'Nikad nećemo napraviti 32-bitni operativni sustav.' - Bill Gates, 1989.

'Gotovo sva predviđanja koja se sada donose o 1996. godini ovise o stalnom rastu interneta. Međutim, predviđam da će internet bljesnuti spektakularno kao supernova i onda katastrofalno propasti.' - Robert Metcalfe, osnivač tvrtke 3Com, 1995.

'Ne postoji toliko videozapisa koje bih ja želio gledati.' - Steve Chen, suosnivač YouTubea, 2005.

'Svi me uvijek pitaju kada će Apple izaći s mobitelom. Ja im odgovaram: Vjerojatno nikad.' - David Pogue, The New York Times, 2006.

'Nema izgleda da će iPhone zgrabiti značajan tržišni udio.' - Steve Ballmer, glavni izvršni direktor Microsofta, 2007.

'Zatvorio bih Apple i vratio novac dioničarima.' - Michael Dell, 1997.

'Spam će za dvije godine biti stvar prošlosti.' - Bill Gates, 2004.