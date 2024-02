Napravili su prvu mobilnu solarnu punionicu u EU: 'Želimo riješiti problem infrastrukture'

Svaki uspješan startup ne temelji se samo na dobrim idejama, nego još više na rješavanju konkretnih životnih problema, kaže nam na početku razgovora vlasnik tvrtke Bavarija Ivanić, Tomislav Ivanić, dodajući da razvoj električnih automobila, bicikala i motora ide strelovitom brzinom - od tehnologije do broja korisnika - ali ostaje problem infrastrukture koja ne prati taj tempo.

Punionica se može sklopiti i rasklopiti , a mogu se i svakodnevno, ako je to potrebno, prati paneli kako bi se dobila bolja efikasnost punjenja. 'Osim toga, inovacija je modularna , što znači da je moguće spojiti više komada u cjelinu te tako dobiti veći kapacitet baterije i veću brzinu punjenja iz solara, odnosno besplatne solarne energije', ističe Ivanić.

'Upravo taj problem pokušavamo adresirati ovom autonomnom pokretnom solarnom punionicom. Ključan trigger bila je vijest da je prošle godine prvi put u Europi najprodavaniji auto bio upravo električni. Samu ideju razvio sam s razvojnim inženjerom Ninom Babojelićem i još nekoliko kolega iz Bravarije Ivanić. Od ideje do prototipa trebalo nam je otprilike pet mjeseci ', kaže nam Ivanić.

U pitanju je, dakle, svakodnevna besplatna solarna energija , dostupna svugdje i svima; samo je treba iskoristiti. Baterija se puni direktno iz Sunčeve energije maksimalnom jačinom od 2,2 kW ili iz priključka domaćinstva maksimalnom jačinom od 2 kW, ali kada vi to odredite; najčešće noću, kada je tarifa struje povoljnija. Za 30 kWh potrebno je otprilike dan i pol da se napuni solarnom energijom, preciznije potrebno je maksimalno 20 sunčanih sati.'

'Slikovito, SoltiQ može u tri do četiri sata napuniti 50 posto baterije prosječnog električnog vozila ili 25 električnih bicikala ili pak 10 električnih skutera. Već razvijamo i snažniju varijantu, ali ne bih htio izlijetati pred rudo. Bitno je da više ne ovisimo samo o mreži i fiksnim pozicijama punjača. Ciljali smo da punionica bude izuzetno jednostavna za korištenje. Naručite, a mi je donesemo kamo god želite. Skinete aplikaciju i sve je u biti plug & play. Spremni ste za korištenje', pojašnjava naš sugovornik te dodaje:

'S obzirom na to da vam trebaju samo osunčan kutak veličine parkirnog mjesta i tvrdo tlo, SoltiQ može funkcionirati jednako dobro i na vrhovima Velebita, kao i na otocima poput Hvara ili Lošinja. Što je sunčanija pozicija, to bolje. Zainteresirana publika nam varira od ljubitelja tehnologije i zelenih inovacija, preko općina, gradova i županija, pa sve do autokampova, vila, hotela i velikih kompanija', navodi naš sugovornik.