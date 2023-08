Nakon uredskih poslova, može li umjetna inteligencija preuzeti i pivarstvo?

Prema podatcima Just Drinksa (dio engleske tvrtke za analizu podataka GlobalData), koji prati oglase za posao u brojnim industrijama, od kraja lipnja 2022. do istog razdoblja 2023. pivovare su objavile 187 poslova povezanih s umjetnom inteligencijom, dvostruko više nego tijekom prethodnih 12 mjeseci (93).

Iza većine novih poslova su najveće svjetske pivovare, kao što su grupacija Żywiec (čiji je većinski vlasnik Heineken), Anheuser-Busch InBev i vlasnik Radebergera grupacija Oetker. Iako se sve pivovare moraju baviti logistikom, računovodstvom, obradom podataka i drugom papirologijom, najveći pivski konglomerati toga imaju puno više nego ostali.

Izvješće je pokazalo kako u globalnoj industriji pića poslovi vezani uz računala i matematiku činili 45 posto novih poslova za umjetnu inteligenciju objavljenih od 2020.

Stvarni pivarski posao je druga priča

Umjetna inteligencija u pivarstvu nije nova pojava. Dosad je korištena za marketing (ponajviše u destiliranju podataka), lance opskrbe, odluke o skladištenju i kontrolu kvalitete.

Stvarni pivarski posao je druga priča. Male pivovare su iskoristile povežanu popularnost umjetne inteligencije kako bi privukle pozornost generiranim receptima za pivo, ali ona i dalje ne uzima poslove u segmentu osmišljavanja i proizvodnje.

Obično su to tek jednokratni trikovi. Tako je, primjerice, tvrtka Rio Bravo Brewing iz američke savezne države New Mexico upotrijebila je recept umjetne inteligencije u ožujku, dok je Second Sin Brewing u Pennsylvaniji održao natjecanje u testiranju okusa u kojem je u lipnju suprotstavljeno novo pivo koje su stvorili ljudi s receptom napisanim pomoću ChatGPT-ja (ljudsko pivo je pobijedilo u glasanju).