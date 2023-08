Nakon T Phonea stigao i T Tablet

Dok 5G mreža postaje široko dostupna, digitalni jaz je sve veći između onih koji si mogu priuštiti uređaje što podržavaju 5G tehnologiju i onih koji to ne mogu. To mnoge ljude ostavlja bez pristupa prednostima 5G tehnologije.

Bilo da se radi o ulaganju u infrastrukturu, pružanju mreže, razvoju tarifa ili dostupnosti uređaja, kao dio Deutsche Telekoma, Hrvatski Telekom se obvezao udvostručiti 5G povezivost diljem Europe. Vodeći nas prema istinski digitalnoj budućnosti, 5G pokrivenost i propusnost nude više od nevjerojatno velikih brzina. One omogućuju trenutan i stalan pristup svim potrebnim resursima za povezani život, ističu iz kompanije.

Lansiranje novog T Tableta, po promotivno sniženoj cijeni 30 posto do 15. rujna već od 3,99 €/24 mjeseca (30,06 kn/24 mjeseca), smanjit će teret troškova za višestruke slučajeve upotrebe, od zabave do obrazovanja, te omogućiti široj populaciji pristup 5G mogućnostima. Uz ekran od 10,36 inča, tablet ima eSIM, prednju kameru od 8 MP i opciju pohrane od 128 GB, proširivo do 2 TB MicroSD karticom. Radi zadovoljstva korisnika, uz T Tablet dolazi originalna preklopna maska (flip case). Ovo lansiranje temelji se na stručnosti i ekonomiji razmjera T-Mobile US-a, a koji istovremeno lansira sva tri nova uređaja na američkom tržištu pod markom REVVL.

Uz to, T Tablet je rezultat trajnog partnerstva Deutsche Telekoma s Googleom, vodećim proizvođačem softvera. Prvo s T Phoneom, a sada s T Tabletom, ovo partnerstvo koristi međusobne prednosti – besprijekorno kombiniranje hardvera, softvera i mreže kako bi se svima omogućio 5G pristup. Uređaj uključuje pristup Google Kids Spaceu, Google Entertainment Spaceu i, kao dodatnu pogodnost, 100 GB Google One pohrane u oblaku besplatno u roku od tri mjeseca od aktivacije do 30. lipnja 2024.

'Oduševljeni smo što možemo povećati našu ponudu 5G uređaja novim T Tabletom te omogućiti većem broju ljudi da još više koriste našu mrežu – bilo da se radi o obrazovanju, zabavi, pretraživanju, komunikaciji ili poslu. Ovime nastavljamo ispunjavati našu predanost digitalnoj uključenosti diljem Europe povećavajući pristup bezbrojnim 5G mogućnostima putem pristupačnijih 5G uređaja', rekla je Dominique Leroy, članica Uprave Deutsche Telekoma za Europu.

Uz novi T Tablet, Hrvatski Telekom nudi poboljšane pametne telefone T Phone i T Phone Pro donoseći dvostruko više memorije za pohranu (ROM) na oba modela (256 GB za T Phone Pro, odnosno 128 GB za T Phone), bolju prednju kameru od 8 MP te ugrađeni NFC na T Phoneu i Android 13 na oba modela. A tu su i nove boje - moonlight blue (T Phone Pro) i dusty grey (T Phone).

T Tablet te novi T Phone i T Phone Pro bit će dostupni na digitalnim kanalima u pretprodaji od 18. kolovoza, a od 24. kolovoza u svim drugim kanalima prodaje. 'Također smo osigurali niz novih dodataka brenda T, poput preklopnih torbica kompatibilnih i s prethodnim modelima ili bežičnih slušalica (TWS) s funkcijom aktivnog uklanjanja buke', ističu iz kompanije. Osvježeni po promotivnoj sniženoj cijeni 30 posto do 15. rujna - T Phone dostupan je već od 2,49€/24 mjeseca (18,76 kn/24 mjeseca), a T Phone Pro već od 3,99 €/24 mjeseca (30,06 kn/24 mjeseca).

Ovo je dio međunarodnog predstavljanja proizvoda Deutsche Telekoma – s novim 5G uređajima koji će uz Hrvatsku biti dostupni u SAD-u, Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.