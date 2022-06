Mars je radioaktivniji nego što se mislilo: Ako tražimo život, morat ćemo kopati dublje

Potraga za životom na Crvenom planetu teža je nego što se to ranije smatralo

Ovo je, kao što smo već jednom rekli, problem za rovere poput Perseverancea koji sa svojom bušilicom kopaju do pet centimetara dubine. Na tim dubinama, kaže NASA-in fizičar Alexander Pavlov, za kompletan raspad aminokiselina treba samo 20 milijuna godina. 'Ako u mješavinu tla dodate perklorate i vodu, vrijeme raspada se ubrzava', kaže.

Mars je, barem tako kažu, nekad davno imao jače magnetsko polje i puno gušću atmosferu. Na planetu smo pronašli i dokaze toga - stvari poput tragova tekuće vode, nekadašnjih oceana, rijeka i jezera. Ova kombinacija značajki predlaže da je sadašnji Crveni planet (možda i na nekoliko navrata) bio naseljiv.

Jedan znak koji upućuje prema naseljivosti planeta prisutnost je aminokiselina, organskih spojeva koji sami po sebi nisu tragovi organskog života, već čine neke od osnovnih građevnih materijala života. Aminokiseline nastaju od proteina, a do sad smo ih pronašli na svemirskim stijenama poput asteroida Ryugu ili u atmosferi Kometa 67P. One nisu definitivan znak života, no njihov pronalazak na Marsu mogao bi postati još jednim tragom potencijalnog života, makar ga sad više nema.

Pavlov i njegov tim htjeli su bolje shvatiti vjerojatnost pronalaženja tragova aminokiselina na Marsu, pa su dizajnirali slične uvjete na Zemlji. Pomiješali su aminokiseline s mineralima koje nalazimo u Marsovom tlu te ih zapečatio u testnim cilindrima koji imitiraju marsovsku atmosferu i tamošnje temperature.