Na što nas to pokušavaju upozoriti bivši zaposlenici Facebooka i Googlea?

Ljudi koji su tehnološkim divovima pomogli postati ono što su danas sad su se okupili kako bi im ograničili utjecaj i moć

Kampanja za škole

Kampanju nazvanu The Truth About Tech Common Sense Media će financirati sa sedam milijuna američkih dolara, plus kapitalom kojeg će prikupiti Center for Humane Technology, a na raspolaganju imaju i 50 milijuna dolara vrijedan prostor za oglašavanje u medijima, što su donirali partneri poput Comcasta i DirecTV-a.

Cilj kampanje je obrazovanje učenika i studenata, roditelja i nastavnika o opasnostima tehnologije, uključujući i depresiju do koje može doći uslijed intenzivnog korištenja društvenih medija. Pri ukazivanju na mračne strane tehnologija rani zaposlenici Facebooka i Googlea će koristiti znanje i iskustva stečena radom u tim tvrtkama.

O utjecaju tehnologije na mlade i ljude općenito zadnjih se mjeseci žustro raspravlja. Dva su velika Appleova dioničara upravi te tvrtke nedavno poslali pismo u kojem su zatražili istraživanje učinka pametnih telefona na mentalno zdravlje te lakše ograničavanje korištenja iPhonea i iPada djeci.

Pedijatri i stručnjaci za mentalno zdravlje pozvali su Facebook na odustajanje od Messengera za djecu staru šest godina, roditelji su zabrinuti zbog uznemirujućeg sadržaja na video servisu za djecu YouTube Kids...