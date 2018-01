Bill Gates ima itekako stroga pravila kada su djeca i tehologija u pitanju

Tehno milijarder filantropskih sklonosti u više je intervjua naglasio kako je važno poticati korisnu uporabu tehnologija, ali i paziti kako se ne bi pretjeralo. S njim se slažu i njegovi kolege

Svako od troje Gatesove djece (stare 15, 18 i 21 godinu) raslo je u domu u kojem nisu smjeli koristiti mobitel dok nisu napunili 14 godina, a ni poslije ga nisu smjeli koristiti za vrijeme objeda i neposredno prije spavanja.

Kao i drugi roditelji, Gates je morao slušati stalne pritužbe svoje djece zbog toga što su druga djeca dobila pristup mobitelima puno ranije. No, on se držao svoje politike. Nije djeci odredio koje će lozinke za Facebook koristiti, ali je svjestan kako je sigurnost online trenutno roditeljima vrlo nezgodan problem.

Ovisnost o digitalnome je problem

Pretjerano korištenje pametnih telefona - ovisnost, prema nekim stručnjacima za psihologiju - sve više brine roditelje, akademsku zajednicu, pa čak i dio Silicijske doline.

Gates nije jedini konzervativac kad su djeca i korištenje smartfona u pitanju. Pokojni suosnivač i direktor Applea Steve Jobs također svojoj djeci nije dozvoljavao korištenje iPhonea i iPada kod kuće, između ostalog.

Kao što smo već pisali, američki obrazovni stručnjaci Joe Clement i Matt Miles, autori knjige Screen Schooled: Two Veteran Teachers Expose How Technology Overuse is Making Our Kids Dumber, upozorili su kako nam je trebalo nam je biti jasno kako stvari stoje kad se otkrilo da Gates i Jobs i drugi rijetko dozvoljavaju svojoj djeci korištenje proizvoda čijem su nastanku kumovali.