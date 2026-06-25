Musk ne staje: Tesla povećava proizvodnju i zapošljava još 1000 ljudi u Europi

Sada namjeravaju zaposliti još tisuću radnika, uz planirano povećanje proizvodnje od listopada na 7.500 automobila tjedno. To bi značilo da bi pogon trebao proizvoditi 390 tisuća vozila godišnje. Prvotni planovi bili su zacrtali 500 tisuća vozila godišnje.

Novi val zapošljavanja nadovezuje se na objavu iz travnja prema kojoj će pogon u Grünheideu do kraja lipnja dobiti 1.000 novih radnika, uz planirano povećanje proizvodnje za oko 20 posto, na približno 6.000 vozila tjedno kako bi se pratila pojačana potražnja.

Sredinom svibnja uprava je bila najavila i da će zaposliti više od 1.500 radnika u tvornici baterijskih ćelija u kompleksu kod Berlina, u skladu s najavom Elona Muska iz 2020. godine da bi Berlin-Brandenburg Gigafactory trebao postati najveća tvornica baterija na svijetu.

Godišnji proizvodni kapacitet pogona trebao bi porasti sa sadašnjih osam na 18 gigavatsati, uz najavljena ulaganja od gotovo 250 milijuna dolara. 'Od baterijskih ćelija do električnih vozila, očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji', istaknuli su u svibnju.

Prodaja Tesle u EU poskočila je u prvih pet mjeseci ove godine za čak 77 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, uz registriranih nešto više od 89 tisuća novih vozila, pokazali su podaci udruge proizvođača ACEA. Samo u svibnju registrirane su gotovo 22 tisuće novih tesli, gotovo trostruko više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.