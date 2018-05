Mobilna igra tjedna: Zaigrali smo Million Onion Hotel

Svakog tjedna donosimo vam naš izbor kratkih, ali slatkih mobilnih videoigara koje u malim zalogajima možete igrati u pokretu ili kod kuće. Ovog puta smo odlučili zaigrati surealni japanski hit Million Onion Hotel

Ne znam za vas, ali meni je najveći užitak nalaziti igre kakve do danas nisam igrao. One moraju imati ono nešto: spojiti dva potpuno nepoveziva žanra, ispričati posebnu priču ili mi pomoći da se izgubim u njihovom svijetu. Industrijski termin 'imerzija' možda nije nešto na što sam nailazio igrajući mobilne igre, no moram priznati da postoje izuzeci.