Mladi hrvatski informatičari osvojili zlatnu i srebrnu medalju informatičkoj olimpijadi

U konkurenciji 59 natjecatelja iz 15 zemalja, zlatnu medalju osvojio je Dino Hadžić, učenik trećeg razreda XV. gimnazije, a srebrnu medalju osvojio je Ivo Pavićić, učenik drugog razreda iste gimnazije. Na informatičkoj olimpijadi nastupili su Lovro Tunjić, učenik četvrtog razreda XV. gimnazije i Jakov Jandrić iz četvrtog razreda Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

Ta četiri učenika su i predstavljala Hrvatsku na ovom natjecanju, a nastup u reprezentaciji izborili su ovogodišnjim najboljim rezultatima na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i izbornim pripremama održanim u Zagrebu u svibnju. Stručni voditelj reprezentacije bio je Jakov Celin, dok je odgovorni voditelj i organizator nastupa bio Krešimir Malnar.

Natjecanje se, prema propozicijama, sastojalo od rješavanja šest problemskih zadataka kroz dva dana natjecanja u programskom jeziku C++ pod operativnim sustavom Linux. Učenici su se natjecali pojedinačno, a svaku zemlju sudionicu zastupao je tim od četiri učenika srednjih škola do 20 godina starosti i dva voditelja.

Nastup mladih informatičara na ovom natjecanju i stručne pripreme koje su prethodile nastupu organizirao je Hrvatski savez informatičara. Program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, a pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.