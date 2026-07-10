ZA SREDNJU EUROPU

Mladi hrvatski informatičari osvojili zlatnu i srebrnu medalju informatičkoj olimpijadi

L. Š. / Hina

10.07.2026 u 15:36

Ivo Pavičić, Dino Hadžić, Jakov Jandrić i Lovro Tunjić
Ivo Pavičić, Dino Hadžić, Jakov Jandrić i Lovro Tunjić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatski savez informatičara
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Mladi hrvatski informatičari osvojili su zlatnu i srebrnu medalju na 33. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi CEOI 2026. održanoj od 5. do 10. srpnja u Ljubljani, izvijestili su u petak iz Hrvatskog informatičkog saveza

U konkurenciji 59 natjecatelja iz 15 zemalja, zlatnu medalju osvojio je Dino Hadžić, učenik trećeg razreda XV. gimnazije, a srebrnu medalju osvojio je Ivo Pavićić, učenik drugog razreda iste gimnazije. Na informatičkoj olimpijadi nastupili su Lovro Tunjić, učenik četvrtog razreda XV. gimnazije i Jakov Jandrić iz četvrtog razreda Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

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Ta četiri učenika su i predstavljala Hrvatsku na ovom natjecanju, a nastup u reprezentaciji izborili su ovogodišnjim najboljim rezultatima na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i izbornim pripremama održanim u Zagrebu u svibnju. Stručni voditelj reprezentacije bio je Jakov Celin, dok je odgovorni voditelj i organizator nastupa bio Krešimir Malnar.

Natjecanje se, prema propozicijama, sastojalo od rješavanja šest problemskih zadataka kroz dva dana natjecanja u programskom jeziku C++ pod operativnim sustavom Linux. Učenici su se natjecali pojedinačno, a svaku zemlju sudionicu zastupao je tim od četiri učenika srednjih škola do 20 godina starosti i dva voditelja.

Nastup mladih informatičara na ovom natjecanju i stručne pripreme koje su prethodile nastupu organizirao je Hrvatski savez informatičara. Program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, a pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

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