Microsoft britanskom regulatoru podnio novi ugovor o preuzimanju Activision Blizzarda

Uprava za tržišno natjecanje (CMA) Ujedinjenog Kraljevstva potvrdila je da je blokirala izvorni dogovor. Međutim navodi se da su Microsoft i Activision dogovorili novi, restrukturirani ugovor, koji će CMA sada istražiti s rokom za odluku do 18. listopada, no procjenjuje se da bi to moglo biti i ranije. Prema novom prijedlogu CMA-i, Activisionova prava na streaming u oblaku izvan EU-a bila bi prodana Ubisoft Entertainmentu.

Microsoft, dakle, neće steći prava na streaming u oblaku za postojeće Activisionove igre za PC i one konzolne ili pak buduće igre koje bi Activision objavio u sljedećih 15 godina, naveli su iz CMA-e. Umjesto toga, ta će prava biti ustupljena francuskom izdavaču igara Ubisoft Entertainmentu prije Microsoftove akvizicije Activisiona, dodali su iz CMA-e. Dionice Ubisofta porasle su više od četiri posto u ranoj europskoj trgovini, piše CNBC.