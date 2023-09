Zuckerbergova vizija koja više nikoga ne zanima: Zašto je propao metaverzum

Najveći problem s metaverzumom je to da, koliko god se trudili, do danas ne znamo što on zapravo jest. Nastao u eri uspona kripto groznice i s blagoslovom čovjeka koji je bio toliko siguran u svoj viziju da je cijelu firmu preimenovao u Meta, ovaj virtualni koncept do danas je ostao upravo to - koncept. Kao i kod svih trendova u rastućoj tehno industriji, metaverzum je uspio postići jednu stvar, a to je biti dovoljno glasan da za njega čuju i oni koji ga nikad ne bi koristili, ali bi na njemu htjeli zaraditi.

Ovo je bila svojevrsna prekretnica za Facebookova direktora Marka Zuckerberga, stoga je u vrtlogu pandemije, transformacije koncepta radnog mjesta i umjetne inflacije digitalne sfere odlučio napraviti rizičan potez te reformirati poslovanje kompanije koja je u to vrijeme bilježila sve veće probleme s TikTokom, društvenom mrežom iz Kine koja joj je iz dana u dan uzimala sve veći korisnički danak.