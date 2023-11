Međunarodna svemirska postaja slavi 25. rođendan: Što smo naučili u četvrt stoljeća

Putujući svemirom brzinom od 28.163 kilometra na sat, Međunarodna svemirska postaja (ISS) napravi krug oko Zemlje svakih 90 minuta, što znači da posada u 24 sata može vidjeti čak 16 izlazaka i zalazaka Sunca. U bilo kojem trenutku ona je dom za sedam međunarodnih članova posade s dnevnim i radnim prostorom veličine prosječne kuće sa šest spavaćih soba.

ISS je nedvojbeno postao kultni dio ljudske povijesti, a 20. studenog NASA je proslavila njegovu 25. godišnjicu. Ova je obljetnica pomalo gorka jer bi sama postaja trebala biti povučena iz upotrebe do 2030., naime struktura će joj postati previše istrošena da bi mogla sigurno udomiti astronaute. S datumom isteka upotrebe koji je postavljen na to uporište čovječanstva u svemiru, vrijedi razgovarati o tome što smo naučili pomoću nje i zašto je to važno.