Manje istraživanja, više uživanja: Ova domaća aplikacija isplanirat će vam odmor

Potpora manjima

Platforma među ostalim pruža alat za potpunu digitalnu vidljivost i kontrolu. 'Need Connects im omogućava i pristup gostima bez velikih marketinških ulaganja. Sve rezervacije, naplate i upravljanje kapacitetima odvijaju se unutar platforme, čime dobivaju efikasan alat za povećanje popunjenosti i prihoda. Posebno želimo podržati manje turističke destinacije, čija je promocija aktivnosti često izazovna', tumači Bedeković Rosandić.

U usporedbi s postojećim rješenjima na tržištu, Need Connects se, kaže naša sugovornica, razlikuje po svojoj direktnoj usmjerenosti na krajnjeg korisnika.

'Za razliku od konkurencije, Need Connects je B2C platforma i brend koji će postati broj jedan za bukiranje aktivnosti u Hrvatskoj. Need Connects je direktno usmjeren na krajnje korisnike – putnike. Naš cilj je da gost, čim dođe u neku destinaciju, odmah zna da u Need Connectsu može pronaći, rezervirati i platiti sve što mu treba – od izleta i vodenih sportova do transfera i ulaznica', navodi.