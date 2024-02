Nitko ne zna gdje je: Lopovi iz Alabame ukrali radio toranj visok 60 metara

Krađa je uvijek loša stvar - svi to znamo. Međutim, ponekad je krađa toliko ambiciozna i bizarna da nadilazi naš moralni sustav i postaje impresivna. Jedna takva krađa dogodila se u Jasperu u Alabami gdje su, piše Gizmodo, nepoznati lopovi nedavno opljačkali lokalnu radio stanicu, kradući sve pred u dosegu, uključujući 200 stopa visok radio toranj od nehrđajućeg čelika kojeg su srušili i odvezli nepoznatim putem.

Lokalna novinska kuća WBRC prva je izvijestila o krađi koja je utjecala na WJLX-ovu AM stanicu. Upravitelj postaje, Brett Elmore, prvi put je doznao za krađu prošlog petka, kada je skupina krajobraznika koji su poslani da rade na imanju prijavila da je opljačkano i da nema radio toranj.

Elmore je rekao da ne može vjerovati što čuje. 'Kad je stigao, nazvao me u petak i rekao: 'Toranj je nestao'', rekao je Elmore lokalnoj novinskoj kući. 'Rekao sam, ‘Kako to misliš da je toranj nestao? Jesi li siguran da si na pravom mjestu?’ Rekao je: ‘Toranj je nestao. Žice su posvuda, no tornja nema.'