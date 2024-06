'Ovo je masovna krađa!': Svjetske diskografske kuće 'na nogama' zbog AI-ja

U prošlosti su AI tvrtke tvrdile da je njihova uporaba materijala legitimna prema doktrini poštene uporabe, koja dopušta korištenje zaštićenih djela bez licence pod određenim uvjetima, kao što su satira i vijesti. Podržavatelji uspoređuju strojno učenje AI alata s načinom na koji ljudi uče čitajući, slušajući i gledajući prethodna djela.

Međutim, u tužbama podnesenim saveznim sudovima u Massachusettsu i New Yorku, diskografske kuće tvrde da AI tvrtke zarađuju kopiranjem pjesama. 'Ovdje se ne radi o transformativnoj upotrebi, jer ne postoji funkcionalna svrha za AI model da unosi zaštićene snimke osim da izbacuje nove, konkurentne glazbene datoteke', stoji u tužbama.

U tužbama se navodi da Suno i Udio proizvode djela poput 'Prancing Queen' koje bi čak i najodaniji obožavatelji ABBA-e teško razlikovali od autentičnih snimki benda. Među pjesmama navedenima u tužbi protiv Udio su 'All I Want for Christmas is You' pjevačice Mariah Carey i 'My Girl' grupe The Temptations.

'Motiv je drsko komercijalan, ovime prijeti da bi mogao istisnuti istinsku ljudsku umjetnost koja je u središtu zaštite autorskih prava', navode diskografske kuće u tužbama. Dodaju da ne postoji ništa u vezi s AI-jem što bi opravdalo izuzeće tih tvrtki od 'igranja po pravilima', te ih pritom upozoravaju da 'masovna krađa' snimaka ugrožava 'cijeli glazbeni ekosustav'.

Tužbe dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što je oko 200 glazbenika, uključujući Billie Eilish i Nicki Minaj, potpisalo pismo u kojem pozivaju na zaustavljanje 'predatorske' upotrebe umjetne inteligencije u glazbenoj industriji.