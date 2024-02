Nastavak spora TikToka i UMG-a: Sa aplikacije 'otišli' Taylor Swift, Billie Eilish drugi

TikTok je ogromna društvena platforma i glazbena aplikacija s više od milijardu korisnika diljem svijeta te više od 100 milijuna u SAD-u. Stranica je također dosta poznata po kontroverzama, dijelom zahvaljujući činjenici da je njezina matična tvrtka, Bytedance, kineska. Američki zakonodavci kažu da kineski zakoni dopuštaju kineskoj vladi da zahtijeva podatke od tamošnjih tvrtki, iako TikTok kaže da su takvi strahovi neutemeljeni. Ipak, savezna vlada i neke države zabranile su njegovu upotrebu na vladinim ili državnim uređajima.

Kreatori na TikToku mogu stvarati videozapise koristeći glazbu kojoj se pristupa putem biblioteke unutar stranice, što znači da te zvukove koriste milijuni TikTok videa. Prema Forbesu, pjesma Taylor Swift 'Cruel Summer' korištena je u gotovo 2,5 milijuna videa. Zanima vas što se zapravo dešava? Imamo odgovore.

Što se dogodilo s video zapisima?

Videozapisi koje su kreatori TikToka prethodno napravili koristeći tada dopuštene umjetnike još uvijek su bili na stranici u četvrtak. Međutim, bili su označeni napomenom da glazba više nije dostupna. Zvuk za cijeli videozapis bio je utišan, čak i ako je glazba pogođenog izvođača korištena samo nakratko. Videozapisi su se i dalje mogli gledati, ali na web stranici gdje su ples i usklađivanje velik dio sadržaja, ti su videozapisi beskorisni bez ikakvog zvuka.

Promjena je nastupila globalno te ne, ne utječe samo na TikTok videozapise napravljene u određenim zemljama.

Kako zamijeniti glazbu za drugu?

Ako je glazba uklonjena iz jednog ili više vaših videa, vidjet ćete poruku kod sličice videozapisa. TikTok bi vam tu trebao pružiti opciju odabira nove glazbene pozadine koja nije s UMG-a. Lista pjesama nezahvaćenih 'čistkom' uključuje pjesmu 'Lil Boo Thang' Paula Russella, hit Cyndi Lauper 'Girls Just Want to Have Fun' i mnoge druge.

Neki kreatori videa pokušali su upotrijebiti ubrzanu ili na neki drugi način dotjeranu verziju UMG pjesme koju su izvorno koristili, ali softver za detekciju zvuka vjerojatno će zabraniti i te isječke. Kreatori videa možda će htjeti početi tražiti nezavisnu glazbu koja je dostupna na TikTok-u ili pružiti vlastitu pozadinsku glazbu. Zapravo, zabrana bi mogla završiti kao blagodat za pametne nezavisne glazbene umjetnike, ako mogu vidjeti kako njihova glazba postaje viralna jer mnogi kreatori iznenada traže novu glazbu, piše Cnet.

Pritužbe UMG-a

Povlačenje glazbe s TikToka nije stiglo kao iznenađenje. Dva dana prije isteka ugovora između dviju tvrtki, UMG je na svojoj stranici objavio namjeru privremenog prekida suradnje s TikTokom, navevši da je tvrtka vršila pritisak na TikTok po tri pitanja: 'prikladna naknada za naše umjetnike i tekstopisce, zaštita ljudskih umjetnika od štetnih učinaka umjetne inteligencije i online sigurnost za korisnike TikToka.'

UMG je također izjavio da je 'TikTok predložio plaćanje našim umjetnicima i tekstopiscima po stopi koja je djelić stope koju plaćaju slične društvene platforme.' TikTok je uzvratio kratkim odgovorom od tri paragrafa. Bez navođenja detalja o tri problema spomenuta u pismu UMG-a, TikTok je nazvao spor 'tužnim i razočaravajućim' i optužio UMG da stavlja 'svoju pohlepu iznad interesa svojih umjetnika i tekstopisaca'.

'TikTok je uspio postići ugovore 'prije svega umjetnici' sa svakom drugom izdavačkom kućom i izdavačem', stoji u priopćenju. 'Jasno je da Universalovo samosvrsishodno djelovanje nije u najboljem interesu umjetnika, tekstopisaca i obožavatelja.'

U srpnju je TikTok postigao novi sporazum o licenciranju glazbe od Warner Music Groupa, tako da su pjesme tih izvođača još uvijek dostupne.