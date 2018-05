Lansiranje najmodernije rakete SpaceX-a odgođeno, drugi pokušaj možete pratiti večeras

Svemirska agencija Elona Muska jučer je zbog računalnog sigurnosnog sustava odgodila lansiranje bangladeškog satelita, a drugi pokušaj najavila je za danas

SpaceX, poznati proizvođač letjelica u vlasništvu Elona Muska u četvrtak je pokušala lansirati prvi bangladeški satelit, no manje od minute prije polijetanja oglasilo se računalo koje je prijavilo grešku i time učinkovito odgodilo let za jedan dan.

Drugi pokušaj leta najavljen je za danas u 21:14.

Musk je prioje leta rekao novinarima kako je Falcon 9 Block 5 dizajniran da bude 'najpouzdanija raketa ikad' te dodao 'Nadam se da me sudbina neće kazniti zbog ove izjave, no to je nedvojbeno ono što vjerujem ja i naši najkonzervativniji kupci. Stoga, molim te sudbino - nemoj me kazniti - namjere su nam zbilja dobre'.

Toliko o sudbini...